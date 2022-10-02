https://ria.ru/20221002/gorlovka-1820922640.html

Число погибших при обстрелах Горловки возросло до четырех человек

Число погибших при обстрелах Горловки возросло до четырех человек - РИА Новости, 02.10.2022

Число погибших при обстрелах Горловки возросло до четырех человек

Число погибших в результате обстрелов Горловки возросло до четырех человек, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T00:02

2022-10-02T00:02

2022-10-02T03:05

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

украина

донецк (днр)

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Число погибших в результате обстрелов Горловки возросло до четырех человек, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.Ранее мэр заявил, что в результате нападения ВСУ на поселок Бахмутка Никитовского района Горловки погибла одна мирная жительница.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html

горловка

украина

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, иван приходько, горловка, украина, донецк (днр), стирол