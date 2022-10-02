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Число погибших при обстрелах Горловки возросло до четырех человек - РИА Новости, 02.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/gorlovka-1820922640.html
Число погибших при обстрелах Горловки возросло до четырех человек
Число погибших при обстрелах Горловки возросло до четырех человек - РИА Новости, 02.10.2022
Число погибших при обстрелах Горловки возросло до четырех человек
Число погибших в результате обстрелов Горловки возросло до четырех человек, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T00:02
2022-10-02T03:05
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
украина
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Число погибших в результате обстрелов Горловки возросло до четырех человек, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.Ранее мэр заявил, что в результате нападения ВСУ на поселок Бахмутка Никитовского района Горловки погибла одна мирная жительница.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
украина
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в мире, иван приходько, горловка, украина, донецк (днр), стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Украина, Донецк (ДНР), Стирол
00:02 02.10.2022 (обновлено: 03:05 02.10.2022)
 
Число погибших при обстрелах Горловки возросло до четырех человек

Мэр Приходько: число погибших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до четырех

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Число погибших в результате обстрелов Горловки возросло до четырех человек, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее мэр заявил, что в результате нападения ВСУ на поселок Бахмутка Никитовского района Горловки погибла одна мирная жительница.

"К сожалению, в поселке Бахмутка в результате обстрела украинских карателей погибло еще трое мирных граждан. От рук ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) сегодня погибло четыре горловчанина", — говорится в публикации мэра.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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