00:02 02.10.2022 (обновлено: 03:05 02.10.2022)
Число погибших при обстрелах Горловки возросло до четырех человек
Мэр Приходько: число погибших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до четырех
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Число погибших в результате обстрелов Горловки возросло до четырех человек, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее мэр заявил, что в результате нападения ВСУ на поселок Бахмутка Никитовского района Горловки погибла одна мирная жительница.
"К сожалению, в поселке Бахмутка в результате обстрела украинских карателей погибло еще трое мирных граждан. От рук ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) сегодня погибло четыре горловчанина", — говорится в публикации мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".