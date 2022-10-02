https://ria.ru/20221002/giperzvuk-1820105533.html

"Уничтожим за час". На какое оружие сделал ставку Пентагон

"Уничтожим за час". На какое оружие сделал ставку Пентагон - РИА Новости, 02.10.2022

"Уничтожим за час". На какое оружие сделал ставку Пентагон

Пентагон стремится создать оружие, перед которым бессильны даже самые современные средства противовоздушной обороны. На днях американский военно-промышленный... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T08:00

2022-10-02T08:00

2022-10-02T08:07

безопасность

сша

россия

китай

министерство обороны сша

ввс сша

lockheed martin

f-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814360870_0:81:3352:1967_1920x0_80_0_0_dd6f824df34b301b6d84a9c8d29bcb91.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон стремится создать оружие, перед которым бессильны даже самые современные средства противовоздушной обороны. На днях американский военно-промышленный концерн Raytheon получил контракт стоимостью почти миллиард долларов на разработку и испытание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM. Ожидается, что перспективный боеприпас поступит на вооружение ВВС уже в 2027-м. О проекте HACM и других гиперзвуковых разработках США — в материале РИА Новости.Для истребителейНе секрет, что в области гиперзвуковых вооружений американцы оказались догоняющими. Это со скрипом признают и в Белом доме, и в Пентагоне. Главные геополитические соперники США далеко впереди. Россия приняла на вооружение корабельный гиперзвуковой "Циркон", аэробаллистический "Кинжал" и стратегический "Авангард". Китай — твердотопливную ракету средней дальности DF-17. Некоторые из этих систем уже прошли боевое крещение. В частности, в марте ВВС России уничтожили "Кинжалом" подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области Украины.В США реализуют сразу несколько программ. Из наиболее многообещающих проектов — HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile). Это крылатая гиперзвуковая ракета воздушного базирования с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, способная разгоняться в верхних слоях атмосферы до шести тысяч километров в час. Дальность неизвестна, но американцы подчеркивают, что превзойдут по этому показателю самые дальнобойные системы ПВО России и Китая."В качестве основных носителей HACM мы рассматриваем самолеты тактической авиации, главным образом истребители, — сообщил журналистам начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун. — Новое оружие позволит нашим командирам значительно более гибко планировать боевые операции. Оснащенные им машины смогут уничтожать наиболее ценные подвижные цели в ближнем тылу противника, в то время как специализированные бомбардировщики будут решать стратегические задачи".Браун не уточнил, о каких именно самолетах идет речь. Видимо, это истребители пятого поколения F-35 и F-22. В Пентагоне убеждены, что они наименее уязвимы для ПВО вероятного противника. Впрочем, их малозаметность еще ни разу не проверяли в реальных боевых действиях современные зенитно-ракетные системы.Проект HACM — лакомый кусок для американской оборонки. В июне прошлого года Пентагон заключил три 15-месячных контракта на разработку предварительных концепций гиперзвуковых крылатых ракет с корпорациями Boeing, Lockheed Martin и Rautheon. Последнюю выбрали для строительства прототипов. В программе участвуют и союзники США. В частности, Австралия пообещала предоставить инфраструктуру для испытаний.Провальные испытанияHACM — одна из двух головных авиационных программ гиперзвука, которые должны завершиться созданием боевых образцов. Еще есть аэробаллистическая ракета ARRW с глайдером от Lockheed Martin. Предполагается, что это изделие сможет развивать скорость свыше 20 Махов и бить на 900 километров. Ракета предназначена для поражения сухопутных целей, кораблей и целей, быстро меняющих положение. Основные носители ARRW — стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-1B.Принять перспективные ракеты на вооружение планировали уже в 2022 году. Однако неудачи на испытаниях сдвинули сроки вправо. В 2021-м ВВС США провели три теста ракетного ускорителя на прототипе перспективной ракеты. Все провалились. На первых летных испытаниях в апреле изделие не отделилось от самолета. В июле у ракеты не включился двигатель. В декабре ARRW опять не удалось запустить.Испытания завершились успехом лишь в мае 2022 года. Предстоят дополнительные тесты, а это значит, что в ближайшее время ракета на вооружение не поступит. Тем не менее ВВС США запросили финансирование на первые 12 ракет ARRW. По словам представителей Пентагона, производство будет быстрым, так как многие элементы создаются по технологии трехмерной печати.Вариант для армииЕсть планы на гиперзвук и у других видов Вооруженных сил США. Так, для сухопутных войск создают гиперзвуковой ракетный комплекс большой дальности LRHW (Long Range Hypersonic Weapon). Там будет несколько основных изделий. Главное — ракета AUR (All-Up-Round) в транспортно-пусковом контейнере, несущая боевой блок C-HGB (Common Hypersonic Glide Body). Разрабатывают также мобильную пусковую установку и подвижный командный пункт батареи.C-HGB относится к классу гиперзвуковых планеров. Ракета-носитель разгоняет его до рабочей скорости, после чего начинается самостоятельный планирующий полет. По сообщениям Пентагона, блок C-HGB сумеет достичь как минимум пяти Махов. Более точные значения не называют. Дальность, как пишет издание Breaking Defense, ссылаясь на представителя армии США, превысит 2775 километров.Это позволяет отнести комплекс LRHW к классу ракет средней дальности, запрещенных до недавнего времени договором РСМД. Первую батарею в строевых частях хотят развернуть уже в 2023 году. В дальнейшем специалисты Lockheed Martin намерены разработать вариант для запуска с кораблей и подводных лодок. Ожидается, что он поступит на вооружение в 2025-м.Подводный стартГлавный конкурент корабельного варианта LRHW в ВМС США — программа Conventional Prompt Strike (CPS), гиперзвуковых ракет мгновенного глобального удара. Как заявляли в командовании американского флота, это изделие позволит военным поражать любую цель на планете менее чем через час после получения соответствующего приказа.Новые ракеты собираются установить на атомные подводные лодки класса "Вирджиния". Первые серийные образцы Пентагон надеется получить к 2024 году, АПЛ переоборудуют под них к 2028-му. На каждой подлодке серии Block V разместят до 65 CPS. Кроме того, эти ракеты рассматривают в качестве основных для новейших малозаметных эсминцев типа Zumwalt.Впрочем, и здесь американские оружейники столкнулись с рядом проблем. В июне ВМС США провалили испытания — изделие не удалось запустить с носителя из-за отказа двигателя. Это уже второй провал — первый был в октябре 2021 года, когда прототип ракеты по неизвестным причинам упал в море вскоре после старта.

https://ria.ru/20220925/nasams-1819391258.html

https://ria.ru/20220923/bpla-1818828991.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/ekspert-1799351482.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, сша, россия, китай, министерство обороны сша, ввс сша, lockheed martin , f-35, f-22