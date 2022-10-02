https://ria.ru/20221002/gazokhranilischa-1820940462.html

Отбор из газохранилищ в ЕС впервые за сезон превысил закачку

Отбор из газохранилищ в ЕС впервые за сезон превысил закачку - РИА Новости, 02.10.2022

Отбор из газохранилищ в ЕС впервые за сезон превысил закачку

Отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля (с окончания отопительного сезона) превысил закачку — после опустошения ПХГ в Бельгии,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T09:12

2022-10-02T09:12

2022-10-02T10:18

экономика

бельгия

германия

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евросоюз

природный газ

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля (с окончания отопительного сезона) превысил закачку — после опустошения ПХГ в Бельгии, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).Так, на конец газовых суток 30 сентября (07:00 мск 1 октября) европейские ПХГ были заполнены на 87,83 процента. При этом в последние пять дней темпы закачки устойчиво снижаются — с 0,32 до 0,15 процентного пункта. Для сравнения: в сентябре средние темпы закачки составляли 0,25 процентного пункта, а месяцем ранее — 0,37.В итоге темпы заполнения ПХГ опустились до минус 0,51 процентного пункта за день — это минимальное значение за полгода. И хотя 16 из 18 стран, в которых есть хранилища, продолжают закачку, показатель перешел в минус, потому что было опустошено (минус 92,09 процентного пункта) ПХГ в Бельгии — одно из самых маленьких по объему. Однако данные на GIE неокончательные и могут измениться.Общая емкость европейских хранилищ составляет порядка 110 миллиардов кубометров, сейчас в них запасено примерно 95,3 миллиарда кубов газа. Целевой уровень заполненности в 80 процентов, который в ЕС планировали достичь к 1 ноября, превысили 13 стран, а из них порог в 90 процентов перешагнули Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Испания, Португалия, Хорватия, Дания, Швеция. Дальше всего от цели Латвия, где ПХГ заполнены на 52,54 процента (минус 0,09 процентного пункта).Между тем европейские хранилища обычно обеспечивают только 25-30 процентов потребляемого в Европе зимой газа. Поэтому даже близкие к максимальным запасы не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода. Ситуацию усугубляет и значительное снижение поставок из России. На этом фоне правительства стран ЕС вводят в действие планы по экономии энергии и предупреждают население о том, что предстоящая зима будет тяжелой.

https://ria.ru/20221001/gaz-1820872343.html

https://ria.ru/20221001/gaz-1820908584.html

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экономика, бельгия, германия, франция, евросоюз, природный газ