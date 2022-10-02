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В Запорожской области обеспечат безопасное использование атомной энергии - РИА Новости, 02.10.2022
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В Запорожской области обеспечат безопасное использование атомной энергии
В Запорожской области обеспечат безопасное использование атомной энергии - РИА Новости, 02.10.2022
В Запорожской области обеспечат безопасное использование атомной энергии
В Запорожской области обеспечат безопасную работу атомной энергетики, сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:11
2022-10-02T16:20
запорожская область
запорожская аэс
павел крашенинников
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Запорожской области обеспечат безопасную работу атомной энергетики, сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников."В отношении Запорожской области в закон включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии. Наряду с действующим законодательством, президентом и правительством Российской Федерации могут устанавливаться особенности в отдельных областях использования атомной энергии", - заявил политик со ссылкой на документы, внесенные в Госдуму, его слова передает пресс-служба комитета.
https://ria.ru/20221002/armiya-1820981174.html
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запорожская область, запорожская аэс, павел крашенинников, госдума рф
Запорожская область, Запорожская АЭС, Павел Крашенинников, Госдума РФ
15:11 02.10.2022 (обновлено: 16:20 02.10.2022)
 
В Запорожской области обеспечат безопасное использование атомной энергии

В Запорожской области законодательно обеспечат безопасное использование атомной энергии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Запорожской области обеспечат безопасную работу атомной энергетики, сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
"В отношении Запорожской области в закон включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии. Наряду с действующим законодательством, президентом и правительством Российской Федерации могут устанавливаться особенности в отдельных областях использования атомной энергии", - заявил политик со ссылкой на документы, внесенные в Госдуму, его слова передает пресс-служба комитета.
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Запорожская областьЗапорожская АЭСПавел КрашенинниковГосдума РФ
 
 
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