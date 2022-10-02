https://ria.ru/20221002/energiya-1820982772.html

В Запорожской области обеспечат безопасное использование атомной энергии

В Запорожской области обеспечат безопасное использование атомной энергии - РИА Новости, 02.10.2022

В Запорожской области обеспечат безопасное использование атомной энергии

В Запорожской области обеспечат безопасную работу атомной энергетики, сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:11

2022-10-02T15:11

2022-10-02T16:20

запорожская область

запорожская аэс

павел крашенинников

госдума рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Запорожской области обеспечат безопасную работу атомной энергетики, сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников."В отношении Запорожской области в закон включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии. Наряду с действующим законодательством, президентом и правительством Российской Федерации могут устанавливаться особенности в отдельных областях использования атомной энергии", - заявил политик со ссылкой на документы, внесенные в Госдуму, его слова передает пресс-служба комитета.

https://ria.ru/20221002/armiya-1820981174.html

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, запорожская аэс, павел крашенинников, госдума рф