https://ria.ru/20221002/energiya-1820982772.html
В Запорожской области обеспечат безопасное использование атомной энергии
В Запорожской области обеспечат безопасное использование атомной энергии - РИА Новости, 02.10.2022
В Запорожской области обеспечат безопасное использование атомной энергии
В Запорожской области обеспечат безопасную работу атомной энергетики, сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:11
2022-10-02T15:11
2022-10-02T16:20
запорожская область
запорожская аэс
павел крашенинников
госдума рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Запорожской области обеспечат безопасную работу атомной энергетики, сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников."В отношении Запорожской области в закон включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии. Наряду с действующим законодательством, президентом и правительством Российской Федерации могут устанавливаться особенности в отдельных областях использования атомной энергии", - заявил политик со ссылкой на документы, внесенные в Госдуму, его слова передает пресс-служба комитета.
https://ria.ru/20221002/armiya-1820981174.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, запорожская аэс, павел крашенинников, госдума рф
Запорожская область, Запорожская АЭС, Павел Крашенинников, Госдума РФ
15:11 02.10.2022 (обновлено: 16:20 02.10.2022)
В Запорожской области обеспечат безопасное использование атомной энергии
В Запорожской области законодательно обеспечат безопасное использование атомной энергии