https://ria.ru/20221002/eek-1821045357.html

Глава коллегии ЕЭК выступил за развитие сотрудничества ЕАЭС со странами ШОС

Глава коллегии ЕЭК выступил за развитие сотрудничества ЕАЭС со странами ШОС - РИА Новости, 02.10.2022

Глава коллегии ЕЭК выступил за развитие сотрудничества ЕАЭС со странами ШОС

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович выступил за развитие сотрудничества ЕАЭС со странами ШОС, в частности, в... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T23:01

2022-10-02T23:01

2022-10-02T23:41

экономика

михаил мясникович

россия

белоруссия

китай

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795762795_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_c29a9d9571d9fd0fed6d90361b714a58.jpg

МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович выступил за развитие сотрудничества ЕАЭС со странами ШОС, в частности, в транспортно-логистической сфере, и заявил, что странам союза целесообразно привлечь к готовящемуся соглашению о таможенном транзите другие дружественные страны."Мы подписали документы (о сотрудничестве – ред.) с секретариатом ШОС. И мы видим очень большие перспективы. Не буду рассказывать сейчас, какие мы видим совместные мощные проекты. Скажу об одном: транслогистический мегапроект. Наши страны – огромная территория, огромные транзитные возможности, которые надо использовать", - сказал Мясникович в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.Он отметил, что в этом проекте есть несколько составляющих. "Мы уже утвердили восемь транспортных коридоров, которые связаны с международными коридорами "Север-Юг", "Запад-Восток" и гармонизируются с инициативой "Один пояс, один путь", - пояснил глава коллегии ЕЭК.Второй составляющей работы в рамках масштабного транспортного проекта он назвал цифровизацию этих коридоров. Мясникович пояснил, что реализация задачи позволит перевозчикам получать оперативную информацию о загрузке, состоянии дорог, расположении заправок, пунктов отдыха, а также получать оперативно данные о возможных ЧП."Третья составляющая – это соглашение, которое мы готовим, о таможенном транзите. Я предложил коллегам, и они согласны, чтобы это соглашение было не только на пять государств (ЕАЭС – ред.), а чтобы это было "пять плюс". То есть чтобы можно было и третьим странам присоединяться к соглашению о таможенном транзите, чтобы мы не замыкались в национальных границах, а работали с дружественными странами, в том числе Китаем, где большие потоки (транспорта – ред.), особенно (в направлении) Китай-Европа и обратно", - отметил Мясникович.Кроме того, он заявил, что в ЕАЭС есть резервы для минимизации влияния западных санкций."Мы четко понимаем, что недружественные шаги объединенного Запада в отношении России и Беларуси не завтра завершатся, это надолго. Мы должны предусматривать и дальнейшее развитие, как работать в этих условиях. Есть много, на мой взгляд, резервов, которые мы должны в обязательном порядке задействовать. В первую очередь, это касается совместной инвестиционной деятельности", - сказал Мясникович.Среди сфер для объединения инвестиционных усилий он назвал микроэлектронику. "У Беларуси и России есть соответствующие компетенции. Можно объединиться и делать мощные кластеры для развития микроэлектроники", - подчеркнул Мясникович.Второе направление, по его словам – производство лекарств. "Несмотря на то, что рынок не оголился в результате санкций и наши фармацевтические компании уверенно себя чувствуют, мы полагаем, что можно строить новые заводы по производству лекарств, которые будут и импортозамещающими, и предметом экспорта. Мы реально смотрим на вещи: все заменить нельзя, к этому и не надо стремиться, но ключевые вещи, такие, как общедоступные лекарства, которые сегодня уязвимы из-за санкций, производить можно было бы", - сказал глава коллегии.Мясникович также высказался за объединение усилий стран ЕАЭС в сфере авиастроения. "Мы отработали соответствующие предложения… какие комплектующие могут делать наши страны. Я думаю, что авиастроение - та высокотехнологичная отрасль, которая будет привлекательна для всех стран (ЕАЭС – ред.)", - сказал он. Мясникович добавил, что в настоящее время обсуждается проект евразийского электробуса, который поможет объединить компетенции разных стран союза.Михаил Мясникович заявил, что странам ЕАЭС нужно не только развивать расчеты в нацвалютах, но и ценообразование в них."Необходимо и ценообразование вести в нацвалютах. (Национальная - ред.) валюта должна быть не только средством платежа, но и мерой стоимости. В ситуации, когда цены будут сформированы в национальных валютах, не такой уж ущерб будет наносить волатильность обменных курсов национальных валют", - сказал Мясникович в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о целесообразности полного перехода в расчетах между странами союза с доллара на нацвалюты.Он отметил, что позиция ЕЭК была услышана странами-участницами ЕАЭС. "Я полагаю, что мы выйдем на определенные соглашения, которые будут предусматривать и ценообразование в национальных валютах", - продолжил Мясникович.Он также отметил в качестве положительного примера в этой сфере взаимодействие Белоруссии и России. Мясникович пояснил, что другие государства на их примере воочию могут убедиться в выгодности таких решений.

https://ria.ru/20221001/eaes-1820784092.html

https://ria.ru/20221002/dogovor-1821031187.html

https://ria.ru/20220918/eaes-1817665311.html

https://ria.ru/20220826/prodovolstvie-1812221931.html

россия

белоруссия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, михаил мясникович, россия, белоруссия, китай, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, шос, цены на нефть