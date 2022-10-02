https://ria.ru/20221002/eek-1821045357.html
Глава коллегии ЕЭК выступил за развитие сотрудничества ЕАЭС со странами ШОС
Глава коллегии ЕЭК выступил за развитие сотрудничества ЕАЭС со странами ШОС - РИА Новости, 02.10.2022
Глава коллегии ЕЭК выступил за развитие сотрудничества ЕАЭС со странами ШОС
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович выступил за развитие сотрудничества ЕАЭС со странами ШОС, в частности, в... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T23:01
2022-10-02T23:01
2022-10-02T23:41
экономика
михаил мясникович
россия
белоруссия
китай
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795762795_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_c29a9d9571d9fd0fed6d90361b714a58.jpg
МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович выступил за развитие сотрудничества ЕАЭС со странами ШОС, в частности, в транспортно-логистической сфере, и заявил, что странам союза целесообразно привлечь к готовящемуся соглашению о таможенном транзите другие дружественные страны."Мы подписали документы (о сотрудничестве – ред.) с секретариатом ШОС. И мы видим очень большие перспективы. Не буду рассказывать сейчас, какие мы видим совместные мощные проекты. Скажу об одном: транслогистический мегапроект. Наши страны – огромная территория, огромные транзитные возможности, которые надо использовать", - сказал Мясникович в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.Он отметил, что в этом проекте есть несколько составляющих. "Мы уже утвердили восемь транспортных коридоров, которые связаны с международными коридорами "Север-Юг", "Запад-Восток" и гармонизируются с инициативой "Один пояс, один путь", - пояснил глава коллегии ЕЭК.Второй составляющей работы в рамках масштабного транспортного проекта он назвал цифровизацию этих коридоров. Мясникович пояснил, что реализация задачи позволит перевозчикам получать оперативную информацию о загрузке, состоянии дорог, расположении заправок, пунктов отдыха, а также получать оперативно данные о возможных ЧП."Третья составляющая – это соглашение, которое мы готовим, о таможенном транзите. Я предложил коллегам, и они согласны, чтобы это соглашение было не только на пять государств (ЕАЭС – ред.), а чтобы это было "пять плюс". То есть чтобы можно было и третьим странам присоединяться к соглашению о таможенном транзите, чтобы мы не замыкались в национальных границах, а работали с дружественными странами, в том числе Китаем, где большие потоки (транспорта – ред.), особенно (в направлении) Китай-Европа и обратно", - отметил Мясникович.Кроме того, он заявил, что в ЕАЭС есть резервы для минимизации влияния западных санкций."Мы четко понимаем, что недружественные шаги объединенного Запада в отношении России и Беларуси не завтра завершатся, это надолго. Мы должны предусматривать и дальнейшее развитие, как работать в этих условиях. Есть много, на мой взгляд, резервов, которые мы должны в обязательном порядке задействовать. В первую очередь, это касается совместной инвестиционной деятельности", - сказал Мясникович.Среди сфер для объединения инвестиционных усилий он назвал микроэлектронику. "У Беларуси и России есть соответствующие компетенции. Можно объединиться и делать мощные кластеры для развития микроэлектроники", - подчеркнул Мясникович.Второе направление, по его словам – производство лекарств. "Несмотря на то, что рынок не оголился в результате санкций и наши фармацевтические компании уверенно себя чувствуют, мы полагаем, что можно строить новые заводы по производству лекарств, которые будут и импортозамещающими, и предметом экспорта. Мы реально смотрим на вещи: все заменить нельзя, к этому и не надо стремиться, но ключевые вещи, такие, как общедоступные лекарства, которые сегодня уязвимы из-за санкций, производить можно было бы", - сказал глава коллегии.Мясникович также высказался за объединение усилий стран ЕАЭС в сфере авиастроения. "Мы отработали соответствующие предложения… какие комплектующие могут делать наши страны. Я думаю, что авиастроение - та высокотехнологичная отрасль, которая будет привлекательна для всех стран (ЕАЭС – ред.)", - сказал он. Мясникович добавил, что в настоящее время обсуждается проект евразийского электробуса, который поможет объединить компетенции разных стран союза.Михаил Мясникович заявил, что странам ЕАЭС нужно не только развивать расчеты в нацвалютах, но и ценообразование в них."Необходимо и ценообразование вести в нацвалютах. (Национальная - ред.) валюта должна быть не только средством платежа, но и мерой стоимости. В ситуации, когда цены будут сформированы в национальных валютах, не такой уж ущерб будет наносить волатильность обменных курсов национальных валют", - сказал Мясникович в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о целесообразности полного перехода в расчетах между странами союза с доллара на нацвалюты.Он отметил, что позиция ЕЭК была услышана странами-участницами ЕАЭС. "Я полагаю, что мы выйдем на определенные соглашения, которые будут предусматривать и ценообразование в национальных валютах", - продолжил Мясникович.Он также отметил в качестве положительного примера в этой сфере взаимодействие Белоруссии и России. Мясникович пояснил, что другие государства на их примере воочию могут убедиться в выгодности таких решений.
https://ria.ru/20221001/eaes-1820784092.html
https://ria.ru/20221002/dogovor-1821031187.html
https://ria.ru/20220918/eaes-1817665311.html
https://ria.ru/20220826/prodovolstvie-1812221931.html
россия
белоруссия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795762795_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_16d4a5b52601bc73ddb23eded577497a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мясникович, россия, белоруссия, китай, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, шос, цены на нефть
Экономика, Михаил Мясникович, Россия, Белоруссия, Китай, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, ШОС, Цены на нефть
МИНСК, 2 окт – РИА Новости.
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович выступил
за развитие сотрудничества ЕАЭС со странами ШОС, в частности, в транспортно-логистической сфере, и заявил, что странам союза целесообразно привлечь к готовящемуся соглашению о таможенном транзите другие дружественные страны.
"Мы подписали документы (о сотрудничестве – ред.) с секретариатом ШОС. И мы видим очень большие перспективы. Не буду рассказывать сейчас, какие мы видим совместные мощные проекты. Скажу об одном: транслогистический мегапроект. Наши страны – огромная территория, огромные транзитные возможности, которые надо использовать", - сказал Мясникович в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.
Он отметил, что в этом проекте есть несколько составляющих. "Мы уже утвердили восемь транспортных коридоров, которые связаны с международными коридорами "Север-Юг", "Запад-Восток" и гармонизируются с инициативой "Один пояс, один путь", - пояснил глава коллегии ЕЭК.
Второй составляющей работы в рамках масштабного транспортного проекта он назвал цифровизацию этих коридоров. Мясникович пояснил, что реализация задачи позволит перевозчикам получать оперативную информацию о загрузке, состоянии дорог, расположении заправок, пунктов отдыха, а также получать оперативно данные о возможных ЧП.
"Третья составляющая – это соглашение, которое мы готовим, о таможенном транзите. Я предложил коллегам, и они согласны, чтобы это соглашение было не только на пять государств (ЕАЭС – ред.), а чтобы это было "пять плюс". То есть чтобы можно было и третьим странам присоединяться к соглашению о таможенном транзите, чтобы мы не замыкались в национальных границах, а работали с дружественными странами, в том числе Китаем
, где большие потоки (транспорта – ред.), особенно (в направлении) Китай-Европа и обратно", - отметил Мясникович.
Кроме того, он заявил, что в ЕАЭС есть резервы для минимизации влияния западных санкций.
"Мы четко понимаем, что недружественные шаги объединенного Запада в отношении России
и Беларуси
не завтра завершатся, это надолго. Мы должны предусматривать и дальнейшее развитие, как работать в этих условиях. Есть много, на мой взгляд, резервов, которые мы должны в обязательном порядке задействовать. В первую очередь, это касается совместной инвестиционной деятельности", - сказал Мясникович.
Среди сфер для объединения инвестиционных усилий он назвал микроэлектронику. "У Беларуси и России есть соответствующие компетенции. Можно объединиться и делать мощные кластеры для развития микроэлектроники", - подчеркнул Мясникович.
Второе направление, по его словам – производство лекарств. "Несмотря на то, что рынок не оголился в результате санкций и наши фармацевтические компании уверенно себя чувствуют, мы полагаем, что можно строить новые заводы по производству лекарств, которые будут и импортозамещающими, и предметом экспорта. Мы реально смотрим на вещи: все заменить нельзя, к этому и не надо стремиться, но ключевые вещи, такие, как общедоступные лекарства, которые сегодня уязвимы из-за санкций, производить можно было бы", - сказал глава коллегии.
Мясникович также высказался за объединение усилий стран ЕАЭС в сфере авиастроения. "Мы отработали соответствующие предложения… какие комплектующие могут делать наши страны. Я думаю, что авиастроение - та высокотехнологичная отрасль, которая будет привлекательна для всех стран (ЕАЭС – ред.)", - сказал он. Мясникович добавил, что в настоящее время обсуждается проект евразийского электробуса, который поможет объединить компетенции разных стран союза.
Михаил Мясникович заявил, что странам ЕАЭС нужно не только развивать расчеты в нацвалютах, но и ценообразование в них.
"Необходимо и ценообразование вести в нацвалютах. (Национальная - ред.) валюта должна быть не только средством платежа, но и мерой стоимости. В ситуации, когда цены будут сформированы в национальных валютах, не такой уж ущерб будет наносить волатильность обменных курсов национальных валют", - сказал Мясникович в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о целесообразности полного перехода в расчетах между странами союза с доллара на нацвалюты.
Он отметил, что позиция ЕЭК была услышана странами-участницами ЕАЭС. "Я полагаю, что мы выйдем на определенные соглашения, которые будут предусматривать и ценообразование в национальных валютах", - продолжил Мясникович.
Он также отметил в качестве положительного примера в этой сфере взаимодействие Белоруссии и России. Мясникович пояснил, что другие государства на их примере воочию могут убедиться в выгодности таких решений.