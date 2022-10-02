https://ria.ru/20221002/dtp-1821037009.html

В Москве восстановили движение на месте ДТП с машиной и самокатом

В Москве восстановили движение на месте ДТП с машиной и самокатом - РИА Новости, 02.10.2022

В Москве восстановили движение на месте ДТП с машиной и самокатом

Движение восстановлено после аварии с участием автомобиля и самоката на дублере Щелковского шоссе в Москве, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T21:21

2022-10-02T21:21

2022-10-02T21:22

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Движение восстановлено после аварии с участием автомобиля и самоката на дублере Щелковского шоссе в Москве, сообщает департамент транспорта столицы.Вечером в воскресенье на дублере Щелковского шоссе в районе дома 84 машина наехала на пешехода, который переезжал на самокате проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет, а потом врезался в фонарь."Движение восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, москва