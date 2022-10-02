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В Москве восстановили движение на месте ДТП с машиной и самокатом - РИА Новости, 02.10.2022
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В Москве восстановили движение на месте ДТП с машиной и самокатом
В Москве восстановили движение на месте ДТП с машиной и самокатом - РИА Новости, 02.10.2022
В Москве восстановили движение на месте ДТП с машиной и самокатом
Движение восстановлено после аварии с участием автомобиля и самоката на дублере Щелковского шоссе в Москве, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:21
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происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Движение восстановлено после аварии с участием автомобиля и самоката на дублере Щелковского шоссе в Москве, сообщает департамент транспорта столицы.Вечером в воскресенье на дублере Щелковского шоссе в районе дома 84 машина наехала на пешехода, который переезжал на самокате проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет, а потом врезался в фонарь."Движение восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
21:21 02.10.2022 (обновлено: 21:22 02.10.2022)
 
В Москве восстановили движение на месте ДТП с машиной и самокатом

На Щелковском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП с машиной и самокатом

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник ДПС ГИБДД . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Движение восстановлено после аварии с участием автомобиля и самоката на дублере Щелковского шоссе в Москве, сообщает департамент транспорта столицы.
Вечером в воскресенье на дублере Щелковского шоссе в районе дома 84 машина наехала на пешехода, который переезжал на самокате проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет, а потом врезался в фонарь.
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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