https://ria.ru/20221002/dtp-1821037009.html
В Москве восстановили движение на месте ДТП с машиной и самокатом
В Москве восстановили движение на месте ДТП с машиной и самокатом - РИА Новости, 02.10.2022
В Москве восстановили движение на месте ДТП с машиной и самокатом
Движение восстановлено после аварии с участием автомобиля и самоката на дублере Щелковского шоссе в Москве, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:21
2022-10-02T21:21
2022-10-02T21:22
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Движение восстановлено после аварии с участием автомобиля и самоката на дублере Щелковского шоссе в Москве, сообщает департамент транспорта столицы.Вечером в воскресенье на дублере Щелковского шоссе в районе дома 84 машина наехала на пешехода, который переезжал на самокате проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет, а потом врезался в фонарь."Движение восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
21:21 02.10.2022 (обновлено: 21:22 02.10.2022)
В Москве восстановили движение на месте ДТП с машиной и самокатом
На Щелковском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП с машиной и самокатом