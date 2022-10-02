https://ria.ru/20221002/drony-1820969833.html

Над полигоном бундесвера заметили неизвестные дроны, сообщили СМИ

Над полигоном бундесвера заметили неизвестные дроны, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.10.2022

Над полигоном бундесвера заметили неизвестные дроны, сообщили СМИ

Неизвестные дроны были замечены над учебным полигоном бундесвера Вильдфлекен в Баварии, где украинских военных обучают вождению на немецких бронеавтомобилях... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T13:43

2022-10-02T13:43

2022-10-02T13:43

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БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. Неизвестные дроны были замечены над учебным полигоном бундесвера Вильдфлекен в Баварии, где украинских военных обучают вождению на немецких бронеавтомобилях Dingo, сообщает в воскресенье немецкое издание "Business Insider"."В ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестные пытались шпионить за полигоном бундесвера Вильдфлекен с помощью дронов", - пишет издание со ссылкой на министерство обороны, которое также подтвердило, что после инцидента было начато расследование.Согласно информации Business Insider, общее количество дронов достигало около 12 штук.На полигоне, который находится в гористой местности Баварии на границе с землей Гессен, украинских военных обучают вождению и обслуживанию бронетранспортеров Dingo ATF, пять десятков которых в ближайшее время будут поставлены на Украину.В конце августа немецкие СМИ со ссылкой на источники в контрразведке сообщали, что перед военными объектами в баварском Графенвёре и Идар-Оберштайне в земле в Рейнланд-Пфальце, где американские вооруженные силы и бундесвер обучают украинских солдат эксплуатации западного оружия, были замечены неизвестные автомобили, а во время предполагаемой слежки могли использоваться сканеры для фиксирования данных мобильных телефонов украинских резервистов и дроны.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221001/nato-1820821296.html

https://ria.ru/20221001/germaniya-1820913273.html

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в мире, сергей лавров, украина, россия, нато, германия