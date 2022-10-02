https://ria.ru/20221002/dozhdi-1820945970.html

Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве

Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве - РИА Новости, 02.10.2022

Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве

Сильные дожди начнутся в Москве ближе к полуночи, за ночь и утро понедельника может выпасть до трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T10:09

2022-10-02T10:09

2022-10-02T10:34

общество

москва

погода

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сильные дожди начнутся в Москве ближе к полуночи, за ночь и утро понедельника может выпасть до трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ближе к полуночи вновь зарядят сильные обложные дожди. Ночь и утро понедельника будут очень дождливыми. Новый циклон выйдет и будет заливать нас: предварительно выпадет до 15-20 миллиметров осадков за ночь и утро при норме октября в 59 миллиметров", - рассказал Тишковец.Метеоролог добавил, что центр балканского циклона пройдет по самым западным областям страны, самые сильные дожди обрушатся на Смоленскую область - до 40-45 миллиметров, или до 80% от всей нормы октября.

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москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода