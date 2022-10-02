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Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве
Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве - РИА Новости, 02.10.2022
Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве
Сильные дожди начнутся в Москве ближе к полуночи, за ночь и утро понедельника может выпасть до трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T10:09
2022-10-02T10:09
2022-10-02T10:34
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москва
погода
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сильные дожди начнутся в Москве ближе к полуночи, за ночь и утро понедельника может выпасть до трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ближе к полуночи вновь зарядят сильные обложные дожди. Ночь и утро понедельника будут очень дождливыми. Новый циклон выйдет и будет заливать нас: предварительно выпадет до 15-20 миллиметров осадков за ночь и утро при норме октября в 59 миллиметров", - рассказал Тишковец.Метеоролог добавил, что центр балканского циклона пройдет по самым западным областям страны, самые сильные дожди обрушатся на Смоленскую область - до 40-45 миллиметров, или до 80% от всей нормы октября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, погода
10:09 02.10.2022 (обновлено: 10:34 02.10.2022)
Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве
Синоптик Тишковец: треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру понедельника
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сильные дожди начнутся в Москве ближе к полуночи, за ночь и утро понедельника может выпасть до трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ближе к полуночи вновь зарядят сильные обложные дожди. Ночь и утро понедельника будут очень дождливыми. Новый циклон выйдет и будет заливать нас: предварительно выпадет до 15-20 миллиметров осадков за ночь и утро при норме октября в 59 миллиметров", - рассказал Тишковец.
Метеоролог добавил, что центр балканского циклона пройдет по самым западным областям страны, самые сильные дожди обрушатся на Смоленскую область - до 40-45 миллиметров, или до 80% от всей нормы октября.