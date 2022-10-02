https://ria.ru/20221002/donbass-1820982193.html

Два человека погибли, один ранен при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

Два человека погибли, один ранен при обстреле Макеевки со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.10.2022

Два человека погибли, один ранен при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

Два мирных жителя погибли, еще один пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:07

2022-10-02T15:07

2022-10-02T16:15

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще один пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России."Ударило сюда. Его брата (мужа - ред.) ранило сильно. И еще сосед, мужчина с которым они вырезали ДСП, его тоже ранило, а потом он умер. В скорой помощи умер", - рассказала супруга погибшего Тамара.По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел произошел в 13.00. По предварительным данным при обстреле украинскими войсками были применены снаряды "натовского" образца калибра 155 миллиметров

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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"Удар был нанесен прицельно" – Макеевка вновь пострадала от обстрелов ВСУ Два мирных жителя погибли, один ранен в результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки украинскими войсками 2022-10-02T15:07 true PT1M41S

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Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донецкая народная республика, донбасс