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Два человека погибли, один ранен при обстреле Макеевки со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/donbass-1820982193.html
Два человека погибли, один ранен при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Два человека погибли, один ранен при обстреле Макеевки со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.10.2022
Два человека погибли, один ранен при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Два мирных жителя погибли, еще один пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:07
2022-10-02T16:15
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще один пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России."Ударило сюда. Его брата (мужа - ред.) ранило сильно. И еще сосед, мужчина с которым они вырезали ДСП, его тоже ранило, а потом он умер. В скорой помощи умер", - рассказала супруга погибшего Тамара.По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел произошел в 13.00. По предварительным данным при обстреле украинскими войсками были применены снаряды "натовского" образца калибра 155 миллиметров
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макеевка
донецкая народная республика
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353
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"Удар был нанесен прицельно" – Макеевка вновь пострадала от обстрелов ВСУ
Два мирных жителя погибли, один ранен в результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки украинскими войсками
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4.7
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донбасс
15:07 02.10.2022 (обновлено: 16:15 02.10.2022)
 
Два человека погибли, один ранен при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

Штаб обороны ДНР сообщил о гибели двух человек при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще один пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.
"Украинские боевики нанесли удар по Червоногвардейскому району Макеевки. В поселке имени Крупской погибли двое мужчин 1961 года рождения и 1963 года рождения, ранен мужчина 1969 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
"Ударило сюда. Его брата (мужа - ред.) ранило сильно. И еще сосед, мужчина с которым они вырезали ДСП, его тоже ранило, а потом он умер. В скорой помощи умер", - рассказала супруга погибшего Тамара.
По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел произошел в 13.00. По предварительным данным при обстреле украинскими войсками были применены снаряды "натовского" образца калибра 155 миллиметров
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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