https://ria.ru/20221002/donbass-1820982193.html
Два человека погибли, один ранен при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Два человека погибли, один ранен при обстреле Макеевки со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.10.2022
Два человека погибли, один ранен при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Два мирных жителя погибли, еще один пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:07
2022-10-02T15:07
2022-10-02T16:15
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820993426_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc44de0afeeb4d8ca9acae3978d48fd6.jpg
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще один пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России."Ударило сюда. Его брата (мужа - ред.) ранило сильно. И еще сосед, мужчина с которым они вырезали ДСП, его тоже ранило, а потом он умер. В скорой помощи умер", - рассказала супруга погибшего Тамара.По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел произошел в 13.00. По предварительным данным при обстреле украинскими войсками были применены снаряды "натовского" образца калибра 155 миллиметров
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820993426_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5ef2a8205d0933937d2200c77b77bd74.jpg
"Удар был нанесен прицельно" – Макеевка вновь пострадала от обстрелов ВСУ
Два мирных жителя погибли, один ранен в результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки украинскими войсками
2022-10-02T15:07
true
PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донбасс
15:07 02.10.2022 (обновлено: 16:15 02.10.2022)
Два человека погибли, один ранен при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР сообщил о гибели двух человек при обстреле Макеевки со стороны ВСУ