https://ria.ru/20221002/donbass-1820974768.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 02.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также ударили по Донецку и Ясиноватой, сообщило... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:21

2022-10-02T14:21

2022-10-02T14:21

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

макеевка

ясиноватая

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg

ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также ударили по Донецку и Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.40 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 12.20 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 12.35 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.00 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ведомством также был зафиксирован обстрел поселка Зайцево под Горловкой. В ходе обстрелов в 13.15 и 13.40 по нему выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

https://ria.ru/20221002/donbass-1820946745.html

донецк (днр)

макеевка

ясиноватая

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), макеевка, ясиноватая, вооруженные силы украины, донбасс