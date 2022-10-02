https://ria.ru/20221002/donbass-1820956091.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 02.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, применив в том числе артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T11:45

2022-10-02T11:45

2022-10-02T11:45

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк (днр)

зайцево

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, применив в том числе артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.20 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.38 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 11.10 - н.п. Дылеевка – н.п. Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

зайцево

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецк (днр), зайцево, вооруженные силы украины