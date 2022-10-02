Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/donbass-1820956091.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 02.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, применив в том числе артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T11:45
2022-10-02T11:45
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк (днр)
зайцево
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf07867990ce68c72057eef65e3c7ece.jpg
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, применив в том числе артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.20 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.38 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 11.10 - н.п. Дылеевка – н.п. Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк (днр)
зайцево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_334e08f62e1c33e376be22853827063d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, горловка, донецк (днр), зайцево, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк (ДНР), Зайцево, Вооруженные силы Украины
11:45 02.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, применив в том числе артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.20 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.38 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 11.10 - н.п. Дылеевка – н.п. Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Пулеметчик подразделения Барс-16 (Кубань) на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Ударим там, где нас не ждут". Куда будет наступать украинская армия
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецк (ДНР)ЗайцевоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала