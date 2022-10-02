https://ria.ru/20221002/donbass-1820946745.html
Украинские войска 66 раз обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска 66 раз обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 02.10.2022
Украинские войска 66 раз обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли ДНР, выпустив 281 единицу боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T10:16
2022-10-02T10:16
2022-10-02T10:16
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк (днр)
старомихайловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли ДНР, выпустив 281 единицу боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 66 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 281 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено 21 домостроение в Донецке, Старомихайловке и Макеевке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
старомихайловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк (днр), старомихайловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Старомихайловка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска 66 раз обстреляли ДНР за сутки
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по республике 281 боеприпас за сутки