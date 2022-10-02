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Украинские войска 66 раз обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 02.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/donbass-1820946745.html
Украинские войска 66 раз обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска 66 раз обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 02.10.2022
Украинские войска 66 раз обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли ДНР, выпустив 281 единицу боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T10:16
2022-10-02T10:16
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк (днр)
старомихайловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли ДНР, выпустив 281 единицу боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 66 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 281 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено 21 домостроение в Донецке, Старомихайловке и Макеевке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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происшествия, донецкая народная республика, донецк (днр), старомихайловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Старомихайловка, Вооруженные силы Украины
10:16 02.10.2022
 
Украинские войска 66 раз обстреляли ДНР за сутки

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по республике 281 боеприпас за сутки

© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколок украинского снаряда в Донбассе
Осколок украинского снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколок украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли ДНР, выпустив 281 единицу боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 66 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 281 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что было повреждено 21 домостроение в Донецке, Старомихайловке и Макеевке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СтаромихайловкаВооруженные силы Украины
 
 
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