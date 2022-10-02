https://ria.ru/20221002/donbass-1820946745.html

Украинские войска 66 раз обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска 66 раз обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 02.10.2022

Украинские войска 66 раз обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли ДНР, выпустив 281 единицу боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T10:16

2022-10-02T10:16

2022-10-02T10:16

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк (днр)

старомихайловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли ДНР, выпустив 281 единицу боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 66 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 281 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено 21 домостроение в Донецке, Старомихайловке и Макеевке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

старомихайловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк (днр), старомихайловка, вооруженные силы украины