https://ria.ru/20221002/dogovor-1821031187.html

Путину и Лукашенко представят Договор о рынке электроэнергии СГ

Путину и Лукашенко представят Договор о рынке электроэнергии СГ - РИА Новости, 02.10.2022

Путину и Лукашенко представят Договор о рынке электроэнергии СГ

Договор о формировании рынка электроэнергии Союзного государства Белоруссии и России в скором времени представят президентам, сообщил замминистра энергетики... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T20:28

2022-10-02T20:28

2022-10-02T20:28

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владимир путин

белоруссия

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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Договор о формировании рынка электроэнергии Союзного государства Белоруссии и России в скором времени представят президентам, сообщил замминистра энергетики Белоруссии Денис Мороз."В настоящий момент полностью подготовлен договор о формировании союзного рынка электрической энергии. Этот договор прошел процедуры согласования между министерствами, проходит внутригосударственные процедуры и в ближайшее время будет представлен главам государств", - сказал замминистра в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.По его словам, в соответствии с планами идет работа над реализацией программы по формированию газового рынка Союзного государства. "По газовому рынку мы тоже двигаемся, тоже подготавливается проект договора, и мы в этом направлении работаем", - сказал Мороз.Он подчеркнул, что в целом взаимодействие в рамках Союзного государства защищает потребителей в Белоруссии от "всяких внешних воздействий с энергетической точки зрения". "И по тем воздействиям, которые есть в Европейском союзе, мы не ожидаем и не видим, как это может сказаться на нас", - сказал Мороз.Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что до 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа России и Белоруссии. Сообщалось, что принципы его работы стороны договорились разработать до июля 2022 года. Кроме того, по словам Путина, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также о едином рынке электроэнергии.В соответствии с союзной программой объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями, а с 1 января 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере. Ранее в этом году в белорусском министерстве отмечали, что Белоруссия и Россия завершают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства двух стран.

https://ria.ru/20220818/proryv-1810364497.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, белоруссия, россия