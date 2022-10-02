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Путину и Лукашенко представят Договор о рынке электроэнергии СГ - РИА Новости, 02.10.2022
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Путину и Лукашенко представят Договор о рынке электроэнергии СГ
Путину и Лукашенко представят Договор о рынке электроэнергии СГ - РИА Новости, 02.10.2022
Путину и Лукашенко представят Договор о рынке электроэнергии СГ
Договор о формировании рынка электроэнергии Союзного государства Белоруссии и России в скором времени представят президентам, сообщил замминистра энергетики... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T20:28
2022-10-02T20:28
экономика
владимир путин
белоруссия
россия
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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Договор о формировании рынка электроэнергии Союзного государства Белоруссии и России в скором времени представят президентам, сообщил замминистра энергетики Белоруссии Денис Мороз."В настоящий момент полностью подготовлен договор о формировании союзного рынка электрической энергии. Этот договор прошел процедуры согласования между министерствами, проходит внутригосударственные процедуры и в ближайшее время будет представлен главам государств", - сказал замминистра в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.По его словам, в соответствии с планами идет работа над реализацией программы по формированию газового рынка Союзного государства. "По газовому рынку мы тоже двигаемся, тоже подготавливается проект договора, и мы в этом направлении работаем", - сказал Мороз.Он подчеркнул, что в целом взаимодействие в рамках Союзного государства защищает потребителей в Белоруссии от "всяких внешних воздействий с энергетической точки зрения". "И по тем воздействиям, которые есть в Европейском союзе, мы не ожидаем и не видим, как это может сказаться на нас", - сказал Мороз.Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что до 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа России и Белоруссии. Сообщалось, что принципы его работы стороны договорились разработать до июля 2022 года. Кроме того, по словам Путина, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также о едином рынке электроэнергии.В соответствии с союзной программой объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями, а с 1 января 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере. Ранее в этом году в белорусском министерстве отмечали, что Белоруссия и Россия завершают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства двух стран.
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экономика, владимир путин, белоруссия, россия
Экономика, Владимир Путин, Белоруссия, Россия
20:28 02.10.2022
 
Путину и Лукашенко представят Договор о рынке электроэнергии СГ

Путину и Лукашенко представят Договор о рынке электроэнергии Союзного государства

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Договор о формировании рынка электроэнергии Союзного государства Белоруссии и России в скором времени представят президентам, сообщил замминистра энергетики Белоруссии Денис Мороз.
"В настоящий момент полностью подготовлен договор о формировании союзного рынка электрической энергии. Этот договор прошел процедуры согласования между министерствами, проходит внутригосударственные процедуры и в ближайшее время будет представлен главам государств", - сказал замминистра в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
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По его словам, в соответствии с планами идет работа над реализацией программы по формированию газового рынка Союзного государства. "По газовому рынку мы тоже двигаемся, тоже подготавливается проект договора, и мы в этом направлении работаем", - сказал Мороз.
Он подчеркнул, что в целом взаимодействие в рамках Союзного государства защищает потребителей в Белоруссии от "всяких внешних воздействий с энергетической точки зрения". "И по тем воздействиям, которые есть в Европейском союзе, мы не ожидаем и не видим, как это может сказаться на нас", - сказал Мороз.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что до 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа России и Белоруссии. Сообщалось, что принципы его работы стороны договорились разработать до июля 2022 года. Кроме того, по словам Путина, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также о едином рынке электроэнергии.
В соответствии с союзной программой объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями, а с 1 января 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере. Ранее в этом году в белорусском министерстве отмечали, что Белоруссия и Россия завершают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства двух стран.
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