https://ria.ru/20221002/dogovor-1821007281.html
В Госдуму внесен договор о вступлении Херсонской области в состав России
В Госдуму внесен договор о вступлении Херсонской области в состав России - РИА Новости, 02.10.2022
В Госдуму внесен договор о вступлении Херсонской области в состав России
Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о вступлении Херсонской области в состав РФ, документ доступен в думской базе данных. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T17:36
2022-10-02T17:36
2022-10-02T17:38
политика
херсонская область
россия
госдума рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о вступлении Херсонской области в состав РФ, документ доступен в думской базе данных.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации, после подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий.
https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, херсонская область , россия, госдума рф
Политика, Херсонская область , Россия, Госдума РФ
17:36 02.10.2022 (обновлено: 17:38 02.10.2022)
В Госдуму внесен договор о вступлении Херсонской области в состав России
Путин внес на ратификацию в ГД договор о вступлении Херсонской области в состав России
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о вступлении Херсонской области в состав РФ, документ
доступен в думской базе данных.
Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.
Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.
Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации, после подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий.