ВСУ обстреляли поселки Минеральное и Луганское в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Минеральное и Луганское снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Минеральное и Луганское в ДНР снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, также ударили по столице республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.15 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 17.24 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.30 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Луганское: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.