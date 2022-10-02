https://ria.ru/20221002/dnr-1821012564.html

ВСУ обстреляли поселки Минеральное и Луганское в ДНР

ВСУ обстреляли поселки Минеральное и Луганское в ДНР - РИА Новости, 02.10.2022

ВСУ обстреляли поселки Минеральное и Луганское в ДНР

Украинские войска обстреляли поселки Минеральное и Луганское в ДНР снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, также ударили по столице республики, сообщает РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T18:12

2022-10-02T18:12

2022-10-02T18:12

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

сцкк

нато

россия

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Минеральное и Луганское в ДНР снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, также ударили по столице республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.15 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 17.24 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.30 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Луганское: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, нато, россия