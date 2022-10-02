https://ria.ru/20221002/dnr-1821005852.html

Договор о вступлении ДНР в состав России внесен на ратификацию в Госдуму

Договор о вступлении ДНР в состав России внесен на ратификацию в Госдуму - РИА Новости, 02.10.2022

Договор о вступлении ДНР в состав России внесен на ратификацию в Госдуму

Договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики внесен на ратификацию в Госдуму, документ доступен в думской базе данных. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T17:27

2022-10-02T17:27

2022-10-02T17:29

политика

александр башкин

россия

донецкая народная республика

госдума рф

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики внесен на ратификацию в Госдуму, документ доступен в думской базе данных.Принятие новых регионов в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации. После подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о принятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий.

https://ria.ru/20221002/dogovory-1820987916.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, александр башкин, россия, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф