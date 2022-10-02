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Договор о вступлении ДНР в состав России внесен на ратификацию в Госдуму - РИА Новости, 02.10.2022
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Договор о вступлении ДНР в состав России внесен на ратификацию в Госдуму
Договор о вступлении ДНР в состав России внесен на ратификацию в Госдуму - РИА Новости, 02.10.2022
Договор о вступлении ДНР в состав России внесен на ратификацию в Госдуму
Договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики внесен на ратификацию в Госдуму, документ доступен в думской базе данных. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T17:27
2022-10-02T17:29
политика
александр башкин
россия
донецкая народная республика
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики внесен на ратификацию в Госдуму, документ доступен в думской базе данных.Принятие новых регионов в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации. После подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о принятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий.
https://ria.ru/20221002/dogovory-1820987916.html
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донецкая народная республика
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политика, александр башкин, россия, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Александр Башкин, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
17:27 02.10.2022 (обновлено: 17:29 02.10.2022)
 
Договор о вступлении ДНР в состав России внесен на ратификацию в Госдуму

Договор о вступлении ДНР в состав России внесен на ратификацию в Госдуму

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики внесен на ратификацию в Госдуму, документ доступен в думской базе данных.
Принятие новых регионов в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.
Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.
Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации. После подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о принятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий.
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Вчера, 15:39
В Госдуму внесли договоры о вхождении новых регионов в состав России
 
ПолитикаАлександр БашкинРоссияДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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