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Мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками поселка Владимировка
Мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками поселка Владимировка - РИА Новости, 02.10.2022
Мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками поселка Владимировка
Мужчина пострадал в поселке Владимировка в Волновахском районе ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T12:35
2022-10-02T12:35
2022-10-02T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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волновахский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал в поселке Владимировка в Волновахском районе ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 октября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Владимировка (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района): - ранен мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20221002/donbass-1820956091.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), волновахский район, сцкк, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Волновахский район, СЦКК, Telegram (приложение)
Мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками поселка Владимировка
Представительство ДНР: мужчина пострадал в ходе обстрела ВСУ поселка Владимировка