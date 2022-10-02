https://ria.ru/20221002/dnr-1820963535.html

Мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками поселка Владимировка

Мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками поселка Владимировка - РИА Новости, 02.10.2022

Мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками поселка Владимировка

Мужчина пострадал в поселке Владимировка в Волновахском районе ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T12:35

2022-10-02T12:35

2022-10-02T12:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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волновахский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал в поселке Владимировка в Волновахском районе ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 октября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Владимировка (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района): - ранен мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20221002/donbass-1820956091.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

волновахский район

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), волновахский район, сцкк, telegram (приложение)