https://ria.ru/20221002/dnr-1820951326.html

ВСУ потеряли за сутки около 50 человек и два беспилотника, сообщили в ДНР

ВСУ потеряли за сутки около 50 человек и два беспилотника, сообщили в ДНР - РИА Новости, 02.10.2022

ВСУ потеряли за сутки около 50 человек и два беспилотника, сообщили в ДНР

За минувшие сутки украинские войска потеряли порядка 50 человек, четыре артиллерийские установки и два дрона, заявила в Telegram-канале Народная милиция ДНР. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T11:04

2022-10-02T11:04

2022-10-02T11:54

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли порядка 50 человек, четыре артиллерийские установки и два дрона, заявила в Telegram-канале Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре артиллерийские установки, два БПЛА, восемь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери личного состава противника составили до 50 человек личного состава", — говорится в сообщении.При этом ВСУ за сутки 66 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по городам и селам более 280 снарядов. Жертвами этих атак стали семь мирных жителей, десять получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.

https://ria.ru/20221002/donbass-1820935615.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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