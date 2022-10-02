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СК обжалует решение прокуратуры об отмене дела на чиновников из Реутова - РИА Новости, 02.10.2022
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СК обжалует решение прокуратуры об отмене дела на чиновников из Реутова
СК обжалует решение прокуратуры об отмене дела на чиновников из Реутова - РИА Новости, 02.10.2022
СК обжалует решение прокуратуры об отмене дела на чиновников из Реутова
Следственный комитет России поручил обжаловать решение прокуратуры об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T22:53
2022-10-02T22:53
происшествия
жилье
реутов
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следственный комитет России поручил обжаловать решение прокуратуры об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве ТЦ в Реутове Московской области, сообщает СК РФ.Ранее сообщалось, что 26 июля в Реутове бизнесмен начал строить магазин, в результате чего были уничтожены зеленая зона и автомобильная парковка на арендуемом им участке. Отмечается, что жители округа в своих жалобах сообщают, что земли, на которых возводится объект, изначально являлись их придомовой территорией, но по решению местной администрации были переданы в аренду застройщику.Позже следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий против чиновников администрации Реутова после жалоб жителей из-за строительства магазина. Постановление о возбуждении уголовного дела в последующем было отменено прокурором города."Председатель СК России поручил обжаловать решение прокуратуры города Реутова об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при осуществлении строительства в Московской области", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
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реутов
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, жилье, реутов, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Реутов, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
22:53 02.10.2022
 
СК обжалует решение прокуратуры об отмене дела на чиновников из Реутова

СК обжалует решение прокуратуры об отмене возбуждения дела на чиновников из Реутова

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следственный комитет России поручил обжаловать решение прокуратуры об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве ТЦ в Реутове Московской области, сообщает СК РФ.
Ранее сообщалось, что 26 июля в Реутове бизнесмен начал строить магазин, в результате чего были уничтожены зеленая зона и автомобильная парковка на арендуемом им участке. Отмечается, что жители округа в своих жалобах сообщают, что земли, на которых возводится объект, изначально являлись их придомовой территорией, но по решению местной администрации были переданы в аренду застройщику.
Позже следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий против чиновников администрации Реутова после жалоб жителей из-за строительства магазина. Постановление о возбуждении уголовного дела в последующем было отменено прокурором города.
"Председатель СК России поручил обжаловать решение прокуратуры города Реутова об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при осуществлении строительства в Московской области", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 22:23Специальная военная операция на Украине
СК проверит информацию об иностранных наемниках на Украине
 
ПроисшествияЖильеРеутовРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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