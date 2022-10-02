https://ria.ru/20221002/delo-1821044314.html
СК обжалует решение прокуратуры об отмене дела на чиновников из Реутова
СК обжалует решение прокуратуры об отмене дела на чиновников из Реутова - РИА Новости, 02.10.2022
СК обжалует решение прокуратуры об отмене дела на чиновников из Реутова
Следственный комитет России поручил обжаловать решение прокуратуры об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T22:53
2022-10-02T22:53
2022-10-02T22:53
происшествия
жилье
реутов
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следственный комитет России поручил обжаловать решение прокуратуры об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве ТЦ в Реутове Московской области, сообщает СК РФ.Ранее сообщалось, что 26 июля в Реутове бизнесмен начал строить магазин, в результате чего были уничтожены зеленая зона и автомобильная парковка на арендуемом им участке. Отмечается, что жители округа в своих жалобах сообщают, что земли, на которых возводится объект, изначально являлись их придомовой территорией, но по решению местной администрации были переданы в аренду застройщику.Позже следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий против чиновников администрации Реутова после жалоб жителей из-за строительства магазина. Постановление о возбуждении уголовного дела в последующем было отменено прокурором города."Председатель СК России поручил обжаловать решение прокуратуры города Реутова об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при осуществлении строительства в Московской области", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221002/naemniki-1821041954.html
реутов
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b410886912d2acf77f212ab26778e216.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, реутов, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Реутов, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК обжалует решение прокуратуры об отмене дела на чиновников из Реутова
СК обжалует решение прокуратуры об отмене возбуждения дела на чиновников из Реутова
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Следственный комитет России поручил обжаловать решение прокуратуры об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве ТЦ в Реутове Московской области, сообщает
СК РФ.
Ранее сообщалось, что 26 июля в Реутове бизнесмен начал строить магазин, в результате чего были уничтожены зеленая зона и автомобильная парковка на арендуемом им участке. Отмечается, что жители округа в своих жалобах сообщают, что земли, на которых возводится объект, изначально являлись их придомовой территорией, но по решению местной администрации были переданы в аренду застройщику.
Позже следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий против чиновников администрации Реутова после жалоб жителей из-за строительства магазина. Постановление о возбуждении уголовного дела в последующем было отменено прокурором города.
"Председатель СК России поручил обжаловать решение прокуратуры города Реутова об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при осуществлении строительства в Московской области", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.