https://ria.ru/20221002/delo-1821044314.html

СК обжалует решение прокуратуры об отмене дела на чиновников из Реутова

СК обжалует решение прокуратуры об отмене дела на чиновников из Реутова - РИА Новости, 02.10.2022

СК обжалует решение прокуратуры об отмене дела на чиновников из Реутова

Следственный комитет России поручил обжаловать решение прокуратуры об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T22:53

2022-10-02T22:53

2022-10-02T22:53

происшествия

жилье

реутов

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следственный комитет России поручил обжаловать решение прокуратуры об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве ТЦ в Реутове Московской области, сообщает СК РФ.Ранее сообщалось, что 26 июля в Реутове бизнесмен начал строить магазин, в результате чего были уничтожены зеленая зона и автомобильная парковка на арендуемом им участке. Отмечается, что жители округа в своих жалобах сообщают, что земли, на которых возводится объект, изначально являлись их придомовой территорией, но по решению местной администрации были переданы в аренду застройщику.Позже следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий против чиновников администрации Реутова после жалоб жителей из-за строительства магазина. Постановление о возбуждении уголовного дела в последующем было отменено прокурором города."Председатель СК России поручил обжаловать решение прокуратуры города Реутова об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при осуществлении строительства в Московской области", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221002/naemniki-1821041954.html

реутов

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, реутов, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)