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DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников - РИА Новости, 02.10.2022
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DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников
DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников - РИА Новости, 02.10.2022
DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников
Сеть магазинов электроники DNS сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников из-за атаки хакеров. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T11:38
2022-10-02T12:17
россия
происшествия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сеть магазинов электроники DNS сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников из-за атаки хакеров."Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров", — говорится в заявлении компании на ее сайте.Отмечается, что взлом производился с серверов, расположенных за пределами России. "Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании", — поясняется в сообщении.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ попала база данных DNS, содержащая 16,524 миллиона записей с информацией о покупателях.
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Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
11:38 02.10.2022 (обновлено: 12:17 02.10.2022)
 
DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников

Сеть магазинов DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сеть магазинов электроники DNS сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников из-за атаки хакеров.
"Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров", — говорится в заявлении компании на ее сайте.
Отмечается, что взлом производился с серверов, расположенных за пределами России.
"Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании", — поясняется в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ попала база данных DNS, содержащая 16,524 миллиона записей с информацией о покупателях.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 14:46
TikTok не нашел следов утечки данных пользователей
 
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