https://ria.ru/20221002/dannye-1820955470.html

DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников

DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников - РИА Новости, 02.10.2022

DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников

Сеть магазинов электроники DNS сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников из-за атаки хакеров. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T11:38

2022-10-02T11:38

2022-10-02T12:17

россия

происшествия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сеть магазинов электроники DNS сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников из-за атаки хакеров."Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров", — говорится в заявлении компании на ее сайте.Отмечается, что взлом производился с серверов, расположенных за пределами России. "Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании", — поясняется в сообщении.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ попала база данных DNS, содержащая 16,524 миллиона записей с информацией о покупателях.

https://ria.ru/20220905/tiktok-1814560580.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия