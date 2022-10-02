https://ria.ru/20221002/dannye-1820955470.html
DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников
DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников - РИА Новости, 02.10.2022
DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников
Сеть магазинов электроники DNS сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников из-за атаки хакеров. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T11:38
2022-10-02T11:38
2022-10-02T12:17
россия
происшествия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сеть магазинов электроники DNS сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников из-за атаки хакеров."Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров", — говорится в заявлении компании на ее сайте.Отмечается, что взлом производился с серверов, расположенных за пределами России. "Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании", — поясняется в сообщении.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ попала база данных DNS, содержащая 16,524 миллиона записей с информацией о покупателях.
https://ria.ru/20220905/tiktok-1814560580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
11:38 02.10.2022 (обновлено: 12:17 02.10.2022)
DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников
Сеть магазинов DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Сеть магазинов электроники DNS сообщила
об утечке персональных данных клиентов и сотрудников из-за атаки хакеров.
"Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров", — говорится в заявлении компании на ее сайте.
Отмечается, что взлом производился с серверов, расположенных за пределами России.
"Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании", — поясняется в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ попала база данных DNS, содержащая 16,524 миллиона записей с информацией о покупателях.