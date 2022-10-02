https://ria.ru/20221002/chp-1821039747.html

"Роскосмос" опубликовал новые спутниковые снимки ЧП на "Северных потоках"

"Роскосмос" опубликовал новые спутниковые снимки ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.10.2022

"Роскосмос" опубликовал новые спутниковые снимки ЧП на "Северных потоках"

"Роскосмос" опубликовал новые спутниковые снимки утечки газа на "Северных потоках". Они доступны в Telegram-канале корпорации. РИА Новости, 02.10.2022

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2022-10-02T22:01

2022-10-02T22:11

балтийское море

роскосмос

северный поток

северный поток — 2

владимир путин

александр новак

германия

дания

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал новые спутниковые снимки утечки газа на "Северных потоках". Они доступны в Telegram-канале корпорации."Роскосмос" продолжает следить за утечкой газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", — говорится в сообщении.Уточняется, что съмка производилась с помощью космического аппарата "Канопус-В".Ранее в четверг госкорпорация уже публиковали фотоснимки спутникового мониторинга утечки газа на трубопроводах в Балтийском море.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба газопровода не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили, что причиной ЧП стали диверсии.В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, отметил, что в выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно: США, Украина и Польша.

https://ria.ru/20221002/potok-1821009099.html

https://ria.ru/20221002/potok-1820685634.html

https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html

балтийское море

германия

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

балтийское море, роскосмос, северный поток, северный поток — 2, владимир путин, александр новак, германия, дания, siemens