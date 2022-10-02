22:01 02.10.2022 (обновлено: 22:11 02.10.2022)
"Роскосмос" опубликовал новые спутниковые снимки ЧП на "Северных потоках"
"Роскосмос" опубликовал новые снимки с места утечки газа на "Северных потоках"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал новые спутниковые снимки утечки газа на "Северных потоках". Они доступны в Telegram-канале корпорации.
"Роскосмос" продолжает следить за утечкой газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", — говорится в сообщении.
Уточняется, что съмка производилась с помощью космического аппарата "Канопус-В".
Ранее в четверг госкорпорация уже публиковали фотоснимки спутникового мониторинга утечки газа на трубопроводах в Балтийском море.
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба газопровода не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.
Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили, что причиной ЧП стали диверсии.
В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, отметил, что в выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно: США, Украина и Польша.
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