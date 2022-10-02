https://ria.ru/20221002/burkina-1821038272.html

Капитан Траоре будет управлять Буркина-Фасо

Капитан Траоре будет управлять Буркина-Фасо - РИА Новости, 02.10.2022

Капитан Траоре будет управлять Буркина-Фасо

Капитан Ибраим Траоре, возглавивший группу военных, которые сместили главу правительства Буркина-Фасо, будет управлять страной до принесения присяги в качестве... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T21:40

2022-10-02T21:40

2022-10-02T21:40

в мире

буркина-фасо

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Капитан Ибраим Траоре, возглавивший группу военных, которые сместили главу правительства Буркина-Фасо, будет управлять страной до принесения присяги в качестве президента.В пятницу СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий."Глава "Патриотического движения за сохранение и восстановление" (MPSR) капитан Ибраим Траоре отвечает за текущее управление государством до принесения присяги в качестве президента Фасо", - говорится в заявлении военных, опубликованном на странице национальной вещательной компании RTB в соцсетях.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.

https://ria.ru/20221002/granitsy-1821021737.html

https://ria.ru/20221001/frantsiya-1820903402.html

буркина-фасо

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в мире, буркина-фасо