https://ria.ru/20221002/burkina-1821038272.html
Капитан Траоре будет управлять Буркина-Фасо
Капитан Траоре будет управлять Буркина-Фасо - РИА Новости, 02.10.2022
Капитан Траоре будет управлять Буркина-Фасо
Капитан Ибраим Траоре, возглавивший группу военных, которые сместили главу правительства Буркина-Фасо, будет управлять страной до принесения присяги в качестве... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:40
2022-10-02T21:40
2022-10-02T21:40
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Капитан Ибраим Траоре, возглавивший группу военных, которые сместили главу правительства Буркина-Фасо, будет управлять страной до принесения присяги в качестве президента.В пятницу СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий."Глава "Патриотического движения за сохранение и восстановление" (MPSR) капитан Ибраим Траоре отвечает за текущее управление государством до принесения присяги в качестве президента Фасо", - говорится в заявлении военных, опубликованном на странице национальной вещательной компании RTB в соцсетях.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.
https://ria.ru/20221002/granitsy-1821021737.html
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в мире, буркина-фасо
Капитан Траоре будет управлять Буркина-Фасо
Капитан Траоре будет управлять Буркина-Фасо до принесения присяги в качестве президента
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Капитан Ибраим Траоре, возглавивший группу военных, которые сместили главу правительства Буркина-Фасо, будет управлять страной до принесения присяги в качестве президента.
В пятницу СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
"Глава "Патриотического движения за сохранение и восстановление" (MPSR) капитан Ибраим Траоре отвечает за текущее управление государством до принесения присяги в качестве президента Фасо", - говорится в заявлении военных, опубликованном на странице национальной вещательной компании RTB в соцсетях.
Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.