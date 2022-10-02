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Капитан Траоре будет управлять Буркина-Фасо - РИА Новости, 02.10.2022
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Капитан Траоре будет управлять Буркина-Фасо
Капитан Траоре будет управлять Буркина-Фасо - РИА Новости, 02.10.2022
Капитан Траоре будет управлять Буркина-Фасо
Капитан Ибраим Траоре, возглавивший группу военных, которые сместили главу правительства Буркина-Фасо, будет управлять страной до принесения присяги в качестве... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:40
2022-10-02T21:40
в мире
буркина-фасо
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Капитан Ибраим Траоре, возглавивший группу военных, которые сместили главу правительства Буркина-Фасо, будет управлять страной до принесения присяги в качестве президента.В пятницу СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий."Глава "Патриотического движения за сохранение и восстановление" (MPSR) капитан Ибраим Траоре отвечает&nbsp;за текущее управление государством до принесения присяги в качестве президента Фасо", - говорится в заявлении военных, опубликованном на странице национальной вещательной компании RTB в соцсетях.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.
https://ria.ru/20221002/granitsy-1821021737.html
https://ria.ru/20221001/frantsiya-1820903402.html
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в мире, буркина-фасо
В мире, Буркина-Фасо
21:40 02.10.2022
 
Капитан Траоре будет управлять Буркина-Фасо

Капитан Траоре будет управлять Буркина-Фасо до принесения присяги в качестве президента

© AP Photo / RTB Представитель военных во время телеобращения в студии в Уагадугу, Буркина-Фасо
Представитель военных во время телеобращения в студии в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / RTB
Представитель военных во время телеобращения в студии в Уагадугу, Буркина-Фасо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Капитан Ибраим Траоре, возглавивший группу военных, которые сместили главу правительства Буркина-Фасо, будет управлять страной до принесения присяги в качестве президента.
В пятницу СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Представитель военных во время телеобращения в студии в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
19:04
Захватившие власть в Буркина-Фасо военные открыли воздушные границы
"Глава "Патриотического движения за сохранение и восстановление" (MPSR) капитан Ибраим Траоре отвечает за текущее управление государством до принесения присяги в качестве президента Фасо", - говорится в заявлении военных, опубликованном на странице национальной вещательной компании RTB в соцсетях.
Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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