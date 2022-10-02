https://ria.ru/20221002/britaniya-1820969471.html

Трасс опровергла утверждения о привлечении низкоквалифицированных мигрантов

Трасс опровергла утверждения о привлечении низкоквалифицированных мигрантов - РИА Новости, 02.10.2022

Трасс опровергла утверждения о привлечении низкоквалифицированных мигрантов

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Telegraph опровергла утверждения о том, что она якобы была намерена ослабить иммиграционные правила,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T13:37

2022-10-02T13:37

2022-10-02T13:37

в мире

лиз трасс

великобритания

правительство великобритании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814557012_0:54:2790:1623_1920x0_80_0_0_87cfb883199b4597dc7a15a7bfc3c9b0.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Telegraph опровергла утверждения о том, что она якобы была намерена ослабить иммиграционные правила, чтобы увеличить число низкоквалифицированных мигрантов в стране в рамках плана по стимулированию экономического роста.Ранее газета Sunday Times сообщала, что правительство Британии может провести реформу визовой системы с целью привлечения большего числа трудовых мигрантов для решения проблемы острой нехватки рабочей силы. По данным газеты, британский премьер была намерена повысить лимит на привлечение сезонных сельскохозяйственных рабочих и внести изменения в список профессий с дефицитом кадров, что позволило бы ключевым отраслям нанимать больше иностранных работников. Кроме того, было высказано предположение, что британские власти могут смягчить требования к знанию английского языка в некоторых отраслях, чтобы больше иностранных работников могли претендовать на получение виз."Это неправда", - заявила Трасс.При этом она не стала отрицать заявления о том, что власти увеличат число сезонных сельскохозяйственных рабочих и высококвалифицированных специалистов."Речь идет не о том, чтобы привлечь множество низкоквалифицированных работников, а о том, чтобы привлечь людей, которые будут вносить вклад в экономику", - заявила премьер.

https://ria.ru/20220822/britaniya-1811182655.html

https://ria.ru/20220929/trass-1820244284.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лиз трасс, великобритания, правительство великобритании