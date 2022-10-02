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Трасс опровергла утверждения о привлечении низкоквалифицированных мигрантов - РИА Новости, 02.10.2022
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Трасс опровергла утверждения о привлечении низкоквалифицированных мигрантов
Трасс опровергла утверждения о привлечении низкоквалифицированных мигрантов - РИА Новости, 02.10.2022
Трасс опровергла утверждения о привлечении низкоквалифицированных мигрантов
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Telegraph опровергла утверждения о том, что она якобы была намерена ослабить иммиграционные правила,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:37
2022-10-02T13:37
в мире
лиз трасс
великобритания
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Telegraph опровергла утверждения о том, что она якобы была намерена ослабить иммиграционные правила, чтобы увеличить число низкоквалифицированных мигрантов в стране в рамках плана по стимулированию экономического роста.Ранее газета Sunday Times сообщала, что правительство Британии может провести реформу визовой системы с целью привлечения большего числа трудовых мигрантов для решения проблемы острой нехватки рабочей силы. По данным газеты, британский премьер была намерена повысить лимит на привлечение сезонных сельскохозяйственных рабочих и внести изменения в список профессий с дефицитом кадров, что позволило бы ключевым отраслям нанимать больше иностранных работников. Кроме того, было высказано предположение, что британские власти могут смягчить требования к знанию английского языка в некоторых отраслях, чтобы больше иностранных работников могли претендовать на получение виз."Это неправда", - заявила Трасс.При этом она не стала отрицать заявления о том, что власти увеличат число сезонных сельскохозяйственных рабочих и высококвалифицированных специалистов."Речь идет не о том, чтобы привлечь множество низкоквалифицированных работников, а о том, чтобы привлечь людей, которые будут вносить вклад в экономику", - заявила премьер.
https://ria.ru/20220822/britaniya-1811182655.html
https://ria.ru/20220929/trass-1820244284.html
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в мире, лиз трасс, великобритания, правительство великобритании
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Правительство Великобритании
13:37 02.10.2022
 
Трасс опровергла утверждения о привлечении низкоквалифицированных мигрантов

Премьер Трасс опровергла данные о привлечении низкоквалифицированных мигрантов в Британию

© AP Photo / Alastair GrantПремьер Великобритании Лиз Трасс
Премьер Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Премьер Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Telegraph опровергла утверждения о том, что она якобы была намерена ослабить иммиграционные правила, чтобы увеличить число низкоквалифицированных мигрантов в стране в рамках плана по стимулированию экономического роста.
Ранее газета Sunday Times сообщала, что правительство Британии может провести реформу визовой системы с целью привлечения большего числа трудовых мигрантов для решения проблемы острой нехватки рабочей силы. По данным газеты, британский премьер была намерена повысить лимит на привлечение сезонных сельскохозяйственных рабочих и внести изменения в список профессий с дефицитом кадров, что позволило бы ключевым отраслям нанимать больше иностранных работников. Кроме того, было высказано предположение, что британские власти могут смягчить требования к знанию английского языка в некоторых отраслях, чтобы больше иностранных работников могли претендовать на получение виз.
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"Это неправда", - заявила Трасс.
При этом она не стала отрицать заявления о том, что власти увеличат число сезонных сельскохозяйственных рабочих и высококвалифицированных специалистов.
"Речь идет не о том, чтобы привлечь множество низкоквалифицированных работников, а о том, чтобы привлечь людей, которые будут вносить вклад в экономику", - заявила премьер.
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