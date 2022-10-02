https://ria.ru/20221002/britaniya-1820969471.html
Трасс опровергла утверждения о привлечении низкоквалифицированных мигрантов
Трасс опровергла утверждения о привлечении низкоквалифицированных мигрантов - РИА Новости, 02.10.2022
Трасс опровергла утверждения о привлечении низкоквалифицированных мигрантов
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Telegraph опровергла утверждения о том, что она якобы была намерена ослабить иммиграционные правила,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:37
2022-10-02T13:37
2022-10-02T13:37
в мире
лиз трасс
великобритания
правительство великобритании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814557012_0:54:2790:1623_1920x0_80_0_0_87cfb883199b4597dc7a15a7bfc3c9b0.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Telegraph опровергла утверждения о том, что она якобы была намерена ослабить иммиграционные правила, чтобы увеличить число низкоквалифицированных мигрантов в стране в рамках плана по стимулированию экономического роста.Ранее газета Sunday Times сообщала, что правительство Британии может провести реформу визовой системы с целью привлечения большего числа трудовых мигрантов для решения проблемы острой нехватки рабочей силы. По данным газеты, британский премьер была намерена повысить лимит на привлечение сезонных сельскохозяйственных рабочих и внести изменения в список профессий с дефицитом кадров, что позволило бы ключевым отраслям нанимать больше иностранных работников. Кроме того, было высказано предположение, что британские власти могут смягчить требования к знанию английского языка в некоторых отраслях, чтобы больше иностранных работников могли претендовать на получение виз."Это неправда", - заявила Трасс.При этом она не стала отрицать заявления о том, что власти увеличат число сезонных сельскохозяйственных рабочих и высококвалифицированных специалистов."Речь идет не о том, чтобы привлечь множество низкоквалифицированных работников, а о том, чтобы привлечь людей, которые будут вносить вклад в экономику", - заявила премьер.
https://ria.ru/20220822/britaniya-1811182655.html
https://ria.ru/20220929/trass-1820244284.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814557012_81:0:2560:1859_1920x0_80_0_0_d6e49a6b75cbc169156c42a5e5651f33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, великобритания, правительство великобритании
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Правительство Великобритании
Трасс опровергла утверждения о привлечении низкоквалифицированных мигрантов
Премьер Трасс опровергла данные о привлечении низкоквалифицированных мигрантов в Британию
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Telegraph
опровергла утверждения о том, что она якобы была намерена ослабить иммиграционные правила, чтобы увеличить число низкоквалифицированных мигрантов в стране в рамках плана по стимулированию экономического роста.
Ранее газета Sunday Times сообщала, что правительство Британии может провести реформу визовой системы с целью привлечения большего числа трудовых мигрантов для решения проблемы острой нехватки рабочей силы. По данным газеты, британский премьер была намерена повысить лимит на привлечение сезонных сельскохозяйственных рабочих и внести изменения в список профессий с дефицитом кадров, что позволило бы ключевым отраслям нанимать больше иностранных работников. Кроме того, было высказано предположение, что британские власти могут смягчить требования к знанию английского языка в некоторых отраслях, чтобы больше иностранных работников могли претендовать на получение виз.
"Это неправда", - заявила Трасс.
При этом она не стала отрицать заявления о том, что власти увеличат число сезонных сельскохозяйственных рабочих и высококвалифицированных специалистов.
"Речь идет не о том, чтобы привлечь множество низкоквалифицированных работников, а о том, чтобы привлечь людей, которые будут вносить вклад в экономику", - заявила премьер.