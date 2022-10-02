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Бразилия должна уметь строить свое будущее, заявил Лула да Силва - РИА Новости, 02.10.2022
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Бразилия должна уметь строить свое будущее, заявил Лула да Силва
Бразилия должна уметь строить свое будущее, заявил Лула да Силва - РИА Новости, 02.10.2022
Бразилия должна уметь строить свое будущее, заявил Лула да Силва
Бразилия должна быть страной, умеющей строить собственное будущее, считает кандидат в президенты и один из лидеров избирательной кампании Луис Инасиу Лула да... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:27
2022-10-02T16:27
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
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САН-ПАУЛУ (Бразилия), 2 окт - РИА Новости. Бразилия должна быть страной, умеющей строить собственное будущее, считает кандидат в президенты и один из лидеров избирательной кампании Луис Инасиу Лула да Силва.В воскресенье в Бразилии проходят выборы президента. За главный пост в стране борются 11 человек.Лула да Силва уже принял участие в голосовании."Эта страна нуждается в обретении права быть счастливой... Мы хотим страну, живущую в мире, страну, которая имеет надежду, страну с будущим, страну, которая может строить это будущее", - сказал кандидат журналистам, выйдя с избирательного участка.
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в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва
16:27 02.10.2022
 
Бразилия должна уметь строить свое будущее, заявил Лула да Силва

Кандидат в президенты Бразилии Лула да Сильва: республика должна уметь строить будущее

© AP Photo / Andre PennerБывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на всеобщих выборах в Сан-Паулу, Бразилия
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на всеобщих выборах в Сан-Паулу, Бразилия - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Andre Penner
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на всеобщих выборах в Сан-Паулу, Бразилия. Архивное фото
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САН-ПАУЛУ (Бразилия), 2 окт - РИА Новости. Бразилия должна быть страной, умеющей строить собственное будущее, считает кандидат в президенты и один из лидеров избирательной кампании Луис Инасиу Лула да Силва.
В воскресенье в Бразилии проходят выборы президента. За главный пост в стране борются 11 человек.
Лула да Силва уже принял участие в голосовании.
"Эта страна нуждается в обретении права быть счастливой... Мы хотим страну, живущую в мире, страну, которая имеет надежду, страну с будущим, страну, которая может строить это будущее", - сказал кандидат журналистам, выйдя с избирательного участка.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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Кандидаты в президенты Бразилии призвали к диалогу по ситуации на Украине
 
В миреБразилияЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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