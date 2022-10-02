https://ria.ru/20221002/braziliya-1820996076.html

Бразилия должна уметь строить свое будущее, заявил Лула да Силва

Бразилия должна уметь строить свое будущее, заявил Лула да Силва - РИА Новости, 02.10.2022

Бразилия должна уметь строить свое будущее, заявил Лула да Силва

Бразилия должна быть страной, умеющей строить собственное будущее, считает кандидат в президенты и один из лидеров избирательной кампании Луис Инасиу Лула да... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T16:27

2022-10-02T16:27

2022-10-02T16:27

в мире

бразилия

луис инасиу лула да силва

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САН-ПАУЛУ (Бразилия), 2 окт - РИА Новости. Бразилия должна быть страной, умеющей строить собственное будущее, считает кандидат в президенты и один из лидеров избирательной кампании Луис Инасиу Лула да Силва.В воскресенье в Бразилии проходят выборы президента. За главный пост в стране борются 11 человек.Лула да Силва уже принял участие в голосовании."Эта страна нуждается в обретении права быть счастливой... Мы хотим страну, живущую в мире, страну, которая имеет надежду, страну с будущим, страну, которая может строить это будущее", - сказал кандидат журналистам, выйдя с избирательного участка.

https://ria.ru/20221002/ukraina-1820959429.html

бразилия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва