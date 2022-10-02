https://ria.ru/20221002/braziliya-1820996076.html
Бразилия должна уметь строить свое будущее, заявил Лула да Силва
Бразилия должна уметь строить свое будущее, заявил Лула да Силва - РИА Новости, 02.10.2022
Бразилия должна уметь строить свое будущее, заявил Лула да Силва
Бразилия должна быть страной, умеющей строить собственное будущее, считает кандидат в президенты и один из лидеров избирательной кампании Луис Инасиу Лула да... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:27
2022-10-02T16:27
2022-10-02T16:27
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
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САН-ПАУЛУ (Бразилия), 2 окт - РИА Новости. Бразилия должна быть страной, умеющей строить собственное будущее, считает кандидат в президенты и один из лидеров избирательной кампании Луис Инасиу Лула да Силва.В воскресенье в Бразилии проходят выборы президента. За главный пост в стране борются 11 человек.Лула да Силва уже принял участие в голосовании."Эта страна нуждается в обретении права быть счастливой... Мы хотим страну, живущую в мире, страну, которая имеет надежду, страну с будущим, страну, которая может строить это будущее", - сказал кандидат журналистам, выйдя с избирательного участка.
https://ria.ru/20221002/ukraina-1820959429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва
Бразилия должна уметь строить свое будущее, заявил Лула да Силва
Кандидат в президенты Бразилии Лула да Сильва: республика должна уметь строить будущее
САН-ПАУЛУ (Бразилия), 2 окт - РИА Новости. Бразилия должна быть страной, умеющей строить собственное будущее, считает кандидат в президенты и один из лидеров избирательной кампании Луис Инасиу Лула да Силва.
В воскресенье в Бразилии проходят выборы президента. За главный пост в стране борются 11 человек.
Лула да Силва уже принял участие в голосовании.
"Эта страна нуждается в обретении права быть счастливой... Мы хотим страну, живущую в мире, страну, которая имеет надежду, страну с будущим, страну, которая может строить это будущее", - сказал кандидат журналистам, выйдя с избирательного участка.