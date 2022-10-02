https://ria.ru/20221002/braziliya-1820936180.html

Эксперт назвал разговоры о перевороте после выборов в Бразилии мифом

Эксперт назвал разговоры о перевороте после выборов в Бразилии мифом - РИА Новости, 02.10.2022

Эксперт назвал разговоры о перевороте после выборов в Бразилии мифом

Опасения по поводу массовых протестов после выборов президента в Бразилии – это, скорее, элемент предвыборной кампании, пока сложно сказать, какого сценария... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T08:21

2022-10-02T08:21

2022-10-02T08:21

в мире

бразилия

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

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БРАЗИЛИА/МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Опасения по поводу массовых протестов после выборов президента в Бразилии – это, скорее, элемент предвыборной кампании, пока сложно сказать, какого сценария развития событий стоит ожидать, считает директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.Президентские выборы в Бразилии состоятся 2 октября. Основными кандидатами являются Лула да Силва и Жаир Болсонару. В случае, если ни один из кандидатов не наберет свыше 50% голосов, второй тур состоится 30 октября."Это миф, который очень активно раскручивается противниками Болсонару еще с 2021 года, что (в случае победы Луиса Инасиу Лулы да Силвы) будет переворот, что будет реализован сценарий штурма Капитолия (Дональдом) Трампом в случае, если Болсонару не примет результат. Здесь сейчас сложно что-то говорить. Наверное, дыма без огня не бывает", - сказал эксперт РИА Новости.По его словам, Болсонару критикует избирательную систему, Верховный избирательный суд."Наверное, да, у Болсонару будут претензии (по итогам голосования), он их будет озвучивать. Но вопрос, будет ли это попыткой, не дай бог, какого-то силового решения. Это ведь тоже зависит еще и от того, как к этому отнесутся другие ключевые силы в стране, те же военные. Если они признают результаты как честные, совершить что-то будет очень сложно. Поэтому, наверное, сейчас это просто элемент предвыборной борьбы, вот эти инсинуации. Мы надеемся, что удастся избежать этих кризисов", - сказал Разумовский.Он добавил, что вопрос еще в том, какой будет разрыв между кандидатами. "Если будет разрыв в несколько процентов во втором туре, то, конечно, будет больше, наверное, поводов требовать пересчета или сомневаться в честности. Но если разрыв будет более убедительный, то, наверное, большая часть политических сил примут результаты", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20221002/vybory-1820249748.html

https://rsport.ria.ru/20220930/neymar-1820483881.html

бразилия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бразилия, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва