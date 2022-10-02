https://ria.ru/20221002/bolsonaru-1821048863.html
Болсонару вырвался вперед на выборах президента Бразилии
Болсонару вырвался вперед на выборах президента Бразилии - РИА Новости, 03.10.2022
Болсонару вырвался вперед на выборах президента Бразилии
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару вырвался вперёд на выборах президента по итогам обработки 1,08% голосов, свидетельствуют данные Высшего... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-02T23:50
2022-10-02T23:50
2022-10-03T00:00
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820991823_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_73e26adc353d062d16bc549a892dc7c2.jpg
БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару вырвался вперёд на выборах президента по итогам обработки 1,08% голосов, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда.Он набирает 48,37%.Его ближайший соперник, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва, при самых первых подсчётах опережавший Болсонару, теперь набирает 41,37%.Голосование в Бразилии завершилось в 17.00 (23.00 мск).Для победы в первом туре нужно набрать свыше 50% голосов. Если этого не произойдет, то состоится второй тур. Он намечен на 30 октября.
https://ria.ru/20221002/braziliya-1821043248.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820991823_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_46ff0cb29caefcea5d77a4c37eeaab53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия
23:50 02.10.2022 (обновлено: 00:00 03.10.2022)
Болсонару вырвался вперед на выборах президента Бразилии
Президент Бразилии Болсонару лидирует на выборах после обработки одного процента голосов
БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару вырвался вперёд на выборах президента по итогам обработки 1,08% голосов, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда.
Его ближайший соперник, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва, при самых первых подсчётах опережавший Болсонару, теперь набирает 41,37%.
Голосование в Бразилии завершилось в 17.00 (23.00 мск).
Для победы в первом туре нужно набрать свыше 50% голосов. Если этого не произойдет, то состоится второй тур. Он намечен на 30 октября.