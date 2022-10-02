https://ria.ru/20221002/bolsonaru-1821048863.html

Болсонару вырвался вперед на выборах президента Бразилии

Болсонару вырвался вперед на выборах президента Бразилии - РИА Новости, 03.10.2022

Болсонару вырвался вперед на выборах президента Бразилии

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару вырвался вперёд на выборах президента по итогам обработки 1,08% голосов, свидетельствуют данные Высшего... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-02T23:50

2022-10-02T23:50

2022-10-03T00:00

в мире

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

бразилия

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БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару вырвался вперёд на выборах президента по итогам обработки 1,08% голосов, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда.Он набирает 48,37%.Его ближайший соперник, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва, при самых первых подсчётах опережавший Болсонару, теперь набирает 41,37%.Голосование в Бразилии завершилось в 17.00 (23.00 мск).Для победы в первом туре нужно набрать свыше 50% голосов. Если этого не произойдет, то состоится второй тур. Он намечен на 30 октября.

https://ria.ru/20221002/braziliya-1821043248.html

бразилия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия