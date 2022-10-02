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Болсонару вырвался вперед на выборах президента Бразилии - РИА Новости, 03.10.2022
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Болсонару вырвался вперед на выборах президента Бразилии
Болсонару вырвался вперед на выборах президента Бразилии - РИА Новости, 03.10.2022
Болсонару вырвался вперед на выборах президента Бразилии
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару вырвался вперёд на выборах президента по итогам обработки 1,08% голосов, свидетельствуют данные Высшего... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-02T23:50
2022-10-03T00:00
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилия
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БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару вырвался вперёд на выборах президента по итогам обработки 1,08% голосов, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда.Он набирает 48,37%.Его ближайший соперник, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва, при самых первых подсчётах опережавший Болсонару, теперь набирает 41,37%.Голосование в Бразилии завершилось в 17.00 (23.00 мск).Для победы в первом туре нужно набрать свыше 50% голосов. Если этого не произойдет, то состоится второй тур. Он намечен на 30 октября.
https://ria.ru/20221002/braziliya-1821043248.html
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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия
23:50 02.10.2022 (обновлено: 00:00 03.10.2022)
 
Болсонару вырвался вперед на выборах президента Бразилии

Президент Бразилии Болсонару лидирует на выборах после обработки одного процента голосов

© AP Photo / Silvia IzquierdoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Президент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Президент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Читать ria.ru в
БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару вырвался вперёд на выборах президента по итогам обработки 1,08% голосов, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда.
Он набирает 48,37%.
Его ближайший соперник, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва, при самых первых подсчётах опережавший Болсонару, теперь набирает 41,37%.
Голосование в Бразилии завершилось в 17.00 (23.00 мск).
Для победы в первом туре нужно набрать свыше 50% голосов. Если этого не произойдет, то состоится второй тур. Он намечен на 30 октября.
Женщина голосует во время всеобщих выборов в Бразилии - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 22:39
Голосование на выборах президента Бразилии проходит спокойно
 
В миреЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да СилваБразилия
 
 
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