https://ria.ru/20221002/birmingem-1821022510.html
В британском Бирмингеме проходят акции против повышения стоимости жизни
В британском Бирмингеме проходят акции против повышения стоимости жизни - РИА Новости, 02.10.2022
В британском Бирмингеме проходят акции против повышения стоимости жизни
Протесты против повышения стоимости жизни и климатических изменений проходят в городе Бирмингем в Великобритании в первый день конференции Консервативной... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T19:11
2022-10-02T19:11
2022-10-02T19:20
в мире
лиз трасс
бирмингем
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Протесты против повышения стоимости жизни и климатических изменений проходят в городе Бирмингем в Великобритании в первый день конференции Консервативной партии, сообщает издание Birmingham World.По данным издания, кричащие и критикующие тори демонстранты вышли на улицы города, они несли таблички с надписями "никем не избранные, безответственные, чокнутые" и "зарплаты - выше, счета - ниже, тори - долой".Сообщается, что министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Джейкоба Рис-Могга, сопровождаемого полицией, недовольные экономической политикой правящей партии протестующие встретили свистом и ругательствами.Протестующие в Бирмингеме также выразили свой гнев по поводу снижения премьером Трасс налогов для самых богатых.По мнению другого жителя Бирмингема, который нес плакат с надписью "Ложь тори убивает", происходящее сейчас - это только начало.Ранее глава британского минфина представил в парламенте план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. В связи с принятым планом правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.В понедельник телеканал Sky News сообщил со ссылкой на одного из британский парламентариев, пожелавших остаться неизвестными, что в британском парламенте предпринимаются шаги для проведения вотума недоверия премьер-министру Великобритании Лиз Трасс из-за нового плана правительства по поддержке экономики страны. Также ранее сообщалось, что более 167 тысяч жителей Великобритании подписали петицию за проведение внеочередных всеобщих выборов на фоне кризиса в стране.
https://ria.ru/20221002/gripp-1821021073.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, бирмингем, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Бирмингем, Великобритания
19:11 02.10.2022 (обновлено: 19:20 02.10.2022)
В британском Бирмингеме проходят акции против повышения стоимости жизни
В британском Бирмингеме проходят акции против повышения цен и климатических изменений
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Протесты против повышения стоимости жизни и климатических изменений проходят в городе Бирмингем в Великобритании в первый день конференции Консервативной партии, сообщает
издание Birmingham World.
По данным издания, кричащие и критикующие тори демонстранты вышли на улицы города, они несли таблички с надписями "никем не избранные, безответственные, чокнутые" и "зарплаты - выше, счета - ниже, тори - долой".
Сообщается, что министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Джейкоба Рис-Могга, сопровождаемого полицией, недовольные экономической политикой правящей партии протестующие встретили свистом и ругательствами.
Протестующие в Бирмингеме также выразили свой гнев по поводу снижения премьером Трасс налогов для самых богатых.
"Хватит уже. У нас был Brexit, у нас были упавшие стандарты, у нас были люди, вынужденные работать на двух работах, люди голодают, люди без отопления, и последней каплей стало объявление о снижении налогов для самых богатых людей", - передает издание слова одной из участниц протестов.
По мнению другого жителя Бирмингема, который нес плакат с надписью "Ложь тори убивает", происходящее сейчас - это только начало.
Ранее глава британского минфина представил в парламенте план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. В связи с принятым планом правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.
В понедельник телеканал Sky News сообщил со ссылкой на одного из британский парламентариев, пожелавших остаться неизвестными, что в британском парламенте предпринимаются шаги для проведения вотума недоверия премьер-министру Великобритании Лиз Трасс из-за нового плана правительства по поддержке экономики страны. Также ранее сообщалось, что более 167 тысяч жителей Великобритании подписали петицию за проведение внеочередных всеобщих выборов на фоне кризиса в стране.