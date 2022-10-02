https://ria.ru/20221002/birmingem-1821022510.html

В британском Бирмингеме проходят акции против повышения стоимости жизни

В британском Бирмингеме проходят акции против повышения стоимости жизни - РИА Новости, 02.10.2022

В британском Бирмингеме проходят акции против повышения стоимости жизни

Протесты против повышения стоимости жизни и климатических изменений проходят в городе Бирмингем в Великобритании в первый день конференции Консервативной... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T19:11

2022-10-02T19:11

2022-10-02T19:20

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Протесты против повышения стоимости жизни и климатических изменений проходят в городе Бирмингем в Великобритании в первый день конференции Консервативной партии, сообщает издание Birmingham World.По данным издания, кричащие и критикующие тори демонстранты вышли на улицы города, они несли таблички с надписями "никем не избранные, безответственные, чокнутые" и "зарплаты - выше, счета - ниже, тори - долой".Сообщается, что министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Джейкоба Рис-Могга, сопровождаемого полицией, недовольные экономической политикой правящей партии протестующие встретили свистом и ругательствами.Протестующие в Бирмингеме также выразили свой гнев по поводу снижения премьером Трасс налогов для самых богатых.По мнению другого жителя Бирмингема, который нес плакат с надписью "Ложь тори убивает", происходящее сейчас - это только начало.Ранее глава британского минфина представил в парламенте план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. В связи с принятым планом правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.В понедельник телеканал Sky News сообщил со ссылкой на одного из британский парламентариев, пожелавших остаться неизвестными, что в британском парламенте предпринимаются шаги для проведения вотума недоверия премьер-министру Великобритании Лиз Трасс из-за нового плана правительства по поддержке экономики страны. Также ранее сообщалось, что более 167 тысяч жителей Великобритании подписали петицию за проведение внеочередных всеобщих выборов на фоне кризиса в стране.

https://ria.ru/20221002/gripp-1821021073.html

https://ria.ru/20220918/britaniya-1817678858.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, лиз трасс, бирмингем, великобритания