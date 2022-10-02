https://ria.ru/20221002/bezopasnost-1820931155.html

Российские военные после лечения полученных ранений отправились в круиз

Российские военные после лечения полученных ранений отправились в круиз - РИА Новости, 02.10.2022

Российские военные после лечения полученных ранений отправились в круиз

Российские военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных во время специальной военной операции, отправились в железнодорожный круиз... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T05:21

2022-10-02T05:21

2022-10-02T09:31

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных во время специальной военной операции, отправились в железнодорожный круиз "Жемчужина Кавказа" в рамках совместного проекта Минобороны и ОАО РЖД "Своих не бросаем". Об этом сообщили в военном ведомстве."Первый железнодорожный рейс с военнослужащими, прошедшими реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения задач специальной военной операции, уже отбыл из Москвы. Всего запланировано два подобных рейса, в них примут участие более 80 российских военнослужащих, члены их семей, а также члены семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции", — заявили в министерстве.Всего в проекте примут участие более 500 человек, уточнили в ведомстве."Хочется пожелать ребятам и членам их семей, отправившимся сегодня в путешествие по городам Кавказа в рамках проекта "Своих не бросаем", крепкого здоровья, скорейшего восстановления и позитивных эмоций", — заявил заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин.В рамках проекта "Своих не бросаем" ОАО РЖД во взаимодействии с Минобороны организовало два дополнительных рейса круизного туристического поезда — 930/929 "Жемчужина Кавказа" по маршруту Москва/Ростов-на-Дону — Нальчик — Грозный — Дербент — Кисловодск — Ростов-на-Дону/Москва.Первый дополнительный рейс "Жемчужина Кавказа" отправился из Москвы 1 октября. Путешествие продлится семь дней и пройдет в формате "поезд-отель", когда гости поезда ночь едут в поезде, а день посвящают экскурсиям. За неделю военнослужащие и члены их семей познакомятся с историей и культурой сразу пяти южных городов, а также увидят Эльбрус и горные пейзажи Чеченской Республики, посетят цитадель Нарын-Кала в Дагестане, прогуляются по Нарзанной галерее в Кисловодске и многим другим интересным местам.

https://ria.ru/20221002/bezopasnost-1820930956.html

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россия, москва, ржд, вооруженные силы рф, безопасность, общество