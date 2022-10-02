https://ria.ru/20221002/berdyansk-1820972338.html

Администрация Бердянска назвала взрыв в доме 30 сентября терактом

Администрация Бердянска назвала взрыв в доме 30 сентября терактом - РИА Новости, 02.10.2022

Администрация Бердянска назвала взрыв в доме 30 сентября терактом

Взрыв в многоквартирном доме в Бердянске Запорожской области был терактом, факты указывают, что киевский режим ликвидировал своего же террориста, сообщает... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:07

2022-10-02T14:07

2022-10-02T14:22

бердянск

киев

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Взрыв в многоквартирном доме в Бердянске Запорожской области был терактом, факты указывают, что киевский режим ликвидировал своего же террориста, сообщает пресс-служба администрации города.Взрыв произошел 30 сентября в одной из квартир дома в Бердянске. Один человек погиб, медпомощь понадобилась более чем 10 жильцам."Как установлено в ходе расследования, произошедший 30 сентября взрыв на шестом этаже девятиэтажного дома на улице Орджоникидзе, 95, – это не газ и не бытовой несчастный случай. В квартире сработало взрывное устройство. Причем, как говорят факты, это не случайность. Таким способом прямо в многоквартирном доме киевский режим ликвидировал своего же террориста", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что киевские власти стремятся замести следы своей причастности и устранить исполнителей их приказов, чтобы дистанцироваться от террористических актов.

https://ria.ru/20220924/berdyansk-1819205862.html

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бердянск, киев, запорожская область, происшествия