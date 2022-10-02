https://ria.ru/20221002/bankrotstvo-1820969995.html

В России отменили мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов

В России отменили мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов - РИА Новости, 02.10.2022

В России отменили мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов

Мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов, введенный правительством РФ 1 апреля как временная мера поддержки бизнеса, перестал действовать в России. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T13:45

2022-10-02T13:45

2022-10-02T13:45

экономика

россия

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603593085_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_db20bfd8a8dc91e1293e91b8166ab513.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов, введенный правительством РФ 1 апреля как временная мера поддержки бизнеса, перестал действовать в России.По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, мораторий давал возможность должникам справиться с "текущими трудностями" в течение полугода, наладить свои дела и найти новые источники дохода. При этом любая организация, на которую распространялся мораторий, была вправе отказаться от него. Для этого она должна была сделать соответствующее заявление на Федресурсе.Положения моратория действовали как в отношении организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Исключение были сделаны лишь по должникам, которые занимаются строительством многоквартирных домов или другой недвижимости.Многие крупные компании добровольно отказались воспользоваться правом на мораторий на банкротство из-за ряда накладываемых им ограничений. К примеру, при моратории не допускается выплата дивидендов. Однако некоторые профильные ассоциации, например, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), просили премьер-министра продлить его до 1 марта 2023 года.Глава Минэкономразвития Максим Решетников еще в сентябре предупреждал, что эта мера не будет продлена, так как была срочной и выполнила свои задачи.

https://ria.ru/20220916/bankrotstvo-1817318249.html

https://ria.ru/20220919/krizis-1817931950.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, михаил мишустин