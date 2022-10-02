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В России отменили мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов - РИА Новости, 02.10.2022
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В России отменили мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов
В России отменили мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов - РИА Новости, 02.10.2022
В России отменили мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов
Мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов, введенный правительством РФ 1 апреля как временная мера поддержки бизнеса, перестал действовать в России. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:45
2022-10-02T13:45
экономика
россия
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов, введенный правительством РФ 1 апреля как временная мера поддержки бизнеса, перестал действовать в России.По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, мораторий давал возможность должникам справиться с "текущими трудностями" в течение полугода, наладить свои дела и найти новые источники дохода. При этом любая организация, на которую распространялся мораторий, была вправе отказаться от него. Для этого она должна была сделать соответствующее заявление на Федресурсе.Положения моратория действовали как в отношении организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Исключение были сделаны лишь по должникам, которые занимаются строительством многоквартирных домов или другой недвижимости.Многие крупные компании добровольно отказались воспользоваться правом на мораторий на банкротство из-за ряда накладываемых им ограничений. К примеру, при моратории не допускается выплата дивидендов. Однако некоторые профильные ассоциации, например, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), просили премьер-министра продлить его до 1 марта 2023 года.Глава Минэкономразвития Максим Решетников еще в сентябре предупреждал, что эта мера не будет продлена, так как была срочной и выполнила свои задачи.
https://ria.ru/20220916/bankrotstvo-1817318249.html
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экономика, россия, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, михаил мишустин
Экономика, Россия, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Михаил Мишустин
13:45 02.10.2022
 
В России отменили мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов

Мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов перестал действовать в России

© Depositphotos / pressmasterДеловые люди
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Depositphotos / pressmaster
Деловые люди. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов, введенный правительством РФ 1 апреля как временная мера поддержки бизнеса, перестал действовать в России.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, мораторий давал возможность должникам справиться с "текущими трудностями" в течение полугода, наладить свои дела и найти новые источники дохода. При этом любая организация, на которую распространялся мораторий, была вправе отказаться от него. Для этого она должна была сделать соответствующее заявление на Федресурсе.
Участники круглого стола Мораторий на банкротство. Продлевать нельзя отменять в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 16:38
Эксперты: мораторий на банкротство нужно заменить адресными мерами защиты
Положения моратория действовали как в отношении организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Исключение были сделаны лишь по должникам, которые занимаются строительством многоквартирных домов или другой недвижимости.
Многие крупные компании добровольно отказались воспользоваться правом на мораторий на банкротство из-за ряда накладываемых им ограничений. К примеру, при моратории не допускается выплата дивидендов. Однако некоторые профильные ассоциации, например, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), просили премьер-министра продлить его до 1 марта 2023 года.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников еще в сентябре предупреждал, что эта мера не будет продлена, так как была срочной и выполнила свои задачи.
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ЭкономикаРоссияАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим РешетниковМихаил Мишустин
 
 
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