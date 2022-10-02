https://ria.ru/20221002/azerbaydzhan-1821007428.html

Азербайджан обвинил Армению в лицемерии из-за видеозаписи с расстрелами

Азербайджан обвинил Армению в лицемерии из-за видеозаписи с расстрелами - РИА Новости, 02.10.2022

Азербайджан обвинил Армению в лицемерии из-за видеозаписи с расстрелами

Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на заявление внешнеполитического ведомства Армении, обвинив Ереван в лицемерии. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T17:37

2022-10-02T17:37

2022-10-02T17:37

в мире

азербайджан

армения

ереван

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 2 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на заявление внешнеполитического ведомства Армении, обвинив Ереван в лицемерии.Ранее в соцсетях распространились видеокадры расстрела предположительно армянских военнопленных со стороны ВС Азербайджана. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных, в том числе женщин, осквернении их тел"."Заявление МИД Армении от 2 октября 2022 года, в котором утверждается о совершении военных преступлений Вооруженными силами Азербайджана, является примером лицемерия страны, десятилетиями проводившей захватническую политику, попиравшей основные права почти миллиона человек и совершившей многочисленные военные преступления против военных и гражданских лиц", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.В пресс-релизе отмечается, что "в отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам, и претензии, связанные с преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными учреждениями"."Правительство Армении не предприняло никаких действенных мер по предотвращению совершенных военных преступлений или привлечению к ответственности соответствующих лиц за совершенные преступления. Решительно осуждаем попытки Армении ввести в заблуждение международное сообщество и скрыть свою ответственность путем распространения необоснованных заявлений. Требуем, чтобы Армения выполнила свои международные обязательства и виновные в многочисленных военных преступлениях ответили перед законом", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20221002/pashinyan-1820977829.html

https://ria.ru/20221002/voennoplennye-1820965787.html

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в мире, азербайджан, армения, ереван, ситуация на армяно-азербайджанской границе