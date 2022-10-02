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Азербайджан обвинил Армению в лицемерии из-за видеозаписи с расстрелами - РИА Новости, 02.10.2022
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Азербайджан обвинил Армению в лицемерии из-за видеозаписи с расстрелами
Азербайджан обвинил Армению в лицемерии из-за видеозаписи с расстрелами - РИА Новости, 02.10.2022
Азербайджан обвинил Армению в лицемерии из-за видеозаписи с расстрелами
Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на заявление внешнеполитического ведомства Армении, обвинив Ереван в лицемерии. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T17:37
2022-10-02T17:37
в мире
азербайджан
армения
ереван
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 2 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на заявление внешнеполитического ведомства Армении, обвинив Ереван в лицемерии.Ранее в соцсетях распространились видеокадры расстрела предположительно армянских военнопленных со стороны ВС Азербайджана. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных, в том числе женщин, осквернении их тел"."Заявление МИД Армении от 2 октября 2022 года, в котором утверждается о совершении военных преступлений Вооруженными силами Азербайджана, является примером лицемерия страны, десятилетиями проводившей захватническую политику, попиравшей основные права почти миллиона человек и совершившей многочисленные военные преступления против военных и гражданских лиц", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.В пресс-релизе отмечается, что "в отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам, и претензии, связанные с преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными учреждениями"."Правительство Армении не предприняло никаких действенных мер по предотвращению совершенных военных преступлений или привлечению к ответственности соответствующих лиц за совершенные преступления. Решительно осуждаем попытки Армении ввести в заблуждение международное сообщество и скрыть свою ответственность путем распространения необоснованных заявлений. Требуем, чтобы Армения выполнила свои международные обязательства и виновные в многочисленных военных преступлениях ответили перед законом", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20221002/pashinyan-1820977829.html
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в мире, азербайджан, армения, ереван, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:37 02.10.2022
 
Азербайджан обвинил Армению в лицемерии из-за видеозаписи с расстрелами

МИД Азербайджана обвинило Армению в лицемерии из-за видеозаписи с расстрелами пленных

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 2 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на заявление внешнеполитического ведомства Армении, обвинив Ереван в лицемерии.
Ранее в соцсетях распространились видеокадры расстрела предположительно армянских военнопленных со стороны ВС Азербайджана. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных, в том числе женщин, осквернении их тел".
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"Заявление МИД Армении от 2 октября 2022 года, в котором утверждается о совершении военных преступлений Вооруженными силами Азербайджана, является примером лицемерия страны, десятилетиями проводившей захватническую политику, попиравшей основные права почти миллиона человек и совершившей многочисленные военные преступления против военных и гражданских лиц", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
В пресс-релизе отмечается, что "в отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам, и претензии, связанные с преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными учреждениями".
"Правительство Армении не предприняло никаких действенных мер по предотвращению совершенных военных преступлений или привлечению к ответственности соответствующих лиц за совершенные преступления. Решительно осуждаем попытки Армении ввести в заблуждение международное сообщество и скрыть свою ответственность путем распространения необоснованных заявлений. Требуем, чтобы Армения выполнила свои международные обязательства и виновные в многочисленных военных преступлениях ответили перед законом", - отметили в ведомстве.
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