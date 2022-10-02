https://ria.ru/20221002/azerbaydzhan-1821007428.html
Азербайджан обвинил Армению в лицемерии из-за видеозаписи с расстрелами
Азербайджан обвинил Армению в лицемерии из-за видеозаписи с расстрелами - РИА Новости, 02.10.2022
Азербайджан обвинил Армению в лицемерии из-за видеозаписи с расстрелами
Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на заявление внешнеполитического ведомства Армении, обвинив Ереван в лицемерии. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T17:37
2022-10-02T17:37
2022-10-02T17:37
в мире
азербайджан
армения
ереван
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg
БАКУ, 2 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на заявление внешнеполитического ведомства Армении, обвинив Ереван в лицемерии.Ранее в соцсетях распространились видеокадры расстрела предположительно армянских военнопленных со стороны ВС Азербайджана. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных, в том числе женщин, осквернении их тел"."Заявление МИД Армении от 2 октября 2022 года, в котором утверждается о совершении военных преступлений Вооруженными силами Азербайджана, является примером лицемерия страны, десятилетиями проводившей захватническую политику, попиравшей основные права почти миллиона человек и совершившей многочисленные военные преступления против военных и гражданских лиц", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.В пресс-релизе отмечается, что "в отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам, и претензии, связанные с преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными учреждениями"."Правительство Армении не предприняло никаких действенных мер по предотвращению совершенных военных преступлений или привлечению к ответственности соответствующих лиц за совершенные преступления. Решительно осуждаем попытки Армении ввести в заблуждение международное сообщество и скрыть свою ответственность путем распространения необоснованных заявлений. Требуем, чтобы Армения выполнила свои международные обязательства и виновные в многочисленных военных преступлениях ответили перед законом", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20221002/pashinyan-1820977829.html
https://ria.ru/20221002/voennoplennye-1820965787.html
азербайджан
армения
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_325:162:1709:1200_1920x0_80_0_0_20eb09202705dc43128f5cd1d4c87579.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, ереван, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Азербайджан обвинил Армению в лицемерии из-за видеозаписи с расстрелами
МИД Азербайджана обвинило Армению в лицемерии из-за видеозаписи с расстрелами пленных
БАКУ, 2 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на заявление внешнеполитического ведомства Армении, обвинив Ереван в лицемерии.
Ранее в соцсетях распространились видеокадры расстрела предположительно армянских военнопленных со стороны ВС Азербайджана. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных, в том числе женщин, осквернении их тел".
"Заявление МИД Армении от 2 октября 2022 года, в котором утверждается о совершении военных преступлений Вооруженными силами Азербайджана, является примером лицемерия страны, десятилетиями проводившей захватническую политику, попиравшей основные права почти миллиона человек и совершившей многочисленные военные преступления против военных и гражданских лиц", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
В пресс-релизе отмечается, что "в отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам, и претензии, связанные с преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными учреждениями".
"Правительство Армении не предприняло никаких действенных мер по предотвращению совершенных военных преступлений или привлечению к ответственности соответствующих лиц за совершенные преступления. Решительно осуждаем попытки Армении ввести в заблуждение международное сообщество и скрыть свою ответственность путем распространения необоснованных заявлений. Требуем, чтобы Армения выполнила свои международные обязательства и виновные в многочисленных военных преступлениях ответили перед законом", - отметили в ведомстве.