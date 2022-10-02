https://ria.ru/20221002/armiya-1820981174.html

Вооруженные силы новых субъектов федерации войдут в российскую армию

Вооруженные силы новых субъектов федерации войдут в российскую армию - РИА Новости, 02.10.2022

Вооруженные силы новых субъектов федерации войдут в российскую армию

Вооруженные силы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где они сформированы, включат в состав ВС РФ, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:02

2022-10-02T15:02

2022-10-02T15:31

вооруженные силы рф

референдумы на освобожденных территориях

безопасность

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

павел крашенинников

госдума рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вооруженные силы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где они сформированы, включат в состав ВС РФ, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников."В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои Вооруженные Силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", - отметил он со ссылкой на внесенные в ГД документы, его слова передает пресс-служба комитета.

https://ria.ru/20221002/grazhdanstvo-1820986225.html

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, референдумы на освобожденных территориях, безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, павел крашенинников, госдума рф