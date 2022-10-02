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Вооруженные силы новых субъектов федерации войдут в российскую армию - РИА Новости, 02.10.2022
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Вооруженные силы новых субъектов федерации войдут в российскую армию
Вооруженные силы новых субъектов федерации войдут в российскую армию - РИА Новости, 02.10.2022
Вооруженные силы новых субъектов федерации войдут в российскую армию
Вооруженные силы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где они сформированы, включат в состав ВС РФ, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:02
2022-10-02T15:31
вооруженные силы рф
референдумы на освобожденных территориях
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
павел крашенинников
госдума рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вооруженные силы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где они сформированы, включат в состав ВС РФ, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников."В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои Вооруженные Силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", - отметил он со ссылкой на внесенные в ГД документы, его слова передает пресс-служба комитета.
https://ria.ru/20221002/grazhdanstvo-1820986225.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф, референдумы на освобожденных территориях, безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, павел крашенинников, госдума рф
Вооруженные силы РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Павел Крашенинников, Госдума РФ
15:02 02.10.2022 (обновлено: 15:31 02.10.2022)
 
Вооруженные силы новых субъектов федерации войдут в российскую армию

Вооруженные силы новых субъектов федерации включат в состав российской армии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вооруженные силы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где они сформированы, включат в состав ВС РФ, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои Вооруженные Силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", - отметил он со ссылкой на внесенные в ГД документы, его слова передает пресс-служба комитета.
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
15:28
Правительство назвало условия для получения гражданства в новых регионах
 
Вооруженные силы РФРеферендумы на освобожденных территорияхБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаПавел КрашенинниковГосдума РФ
 
 
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