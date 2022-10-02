https://ria.ru/20221002/armiya-1820981174.html
Вооруженные силы новых субъектов федерации войдут в российскую армию
Вооруженные силы новых субъектов федерации войдут в российскую армию - РИА Новости, 02.10.2022
Вооруженные силы новых субъектов федерации войдут в российскую армию
Вооруженные силы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где они сформированы, включат в состав ВС РФ, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:02
2022-10-02T15:02
2022-10-02T15:31
вооруженные силы рф
референдумы на освобожденных территориях
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
павел крашенинников
госдума рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вооруженные силы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где они сформированы, включат в состав ВС РФ, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников."В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои Вооруженные Силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", - отметил он со ссылкой на внесенные в ГД документы, его слова передает пресс-служба комитета.
https://ria.ru/20221002/grazhdanstvo-1820986225.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, референдумы на освобожденных территориях, безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, павел крашенинников, госдума рф
Вооруженные силы РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Павел Крашенинников, Госдума РФ
15:02 02.10.2022 (обновлено: 15:31 02.10.2022)
Вооруженные силы новых субъектов федерации войдут в российскую армию
Вооруженные силы новых субъектов федерации включат в состав российской армии