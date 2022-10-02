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Арабские страны тяготеют к балансу в отношениях с Россией, заявил эксперт - РИА Новости, 02.10.2022
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Арабские страны тяготеют к балансу в отношениях с Россией, заявил эксперт
Арабские страны тяготеют к балансу в отношениях с Россией, заявил эксперт - РИА Новости, 02.10.2022
Арабские страны тяготеют к балансу в отношениях с Россией, заявил эксперт
Арабские страны проявят сбалансированную позицию, оценивая вхождение в состав РФ четырех новых регионов, рассказал РИА Новости директор Арабского центра... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:57
2022-10-02T21:58
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
саудовская аравия
иран
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КАИР, 2 окт – РИА Новости. Арабские страны проявят сбалансированную позицию, оценивая вхождение в состав РФ четырех новых регионов, рассказал РИА Новости директор Арабского центра исследований, главный редактор журнала "Политические перспективы" Хани Сулейман.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Проекты федеральных конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ и образовании новых субъектов Российской Федерации уже внесены президентом в Госдуму.По мнению эксперта, доказательством крепких отношений Москвы с арабскими странами является их позиция по отношению к конфликту на Украине, в частности, "неповиновение Саудовской Аравии давлению США"."Арабские страны не тяготеют к той или иной стороне, пытаясь поддерживать баланс и призывать к диалогу, при этом учитываются отношения с США. Но стоит отметить, что сами США не проявляют сбалансированность в отношениях с союзниками", - сказал Сулейман.По его словам, американская администрация проявила неоднозначную позицию в отношении Ирана, вызвав критику стран Персидского залива, поэтому сейчас "у Вашингтона уже нет того запаса доверия с их стороны, что раньше"."Думаю, арабские страны будут сдержанны и постараются сохранить баланс в отношениях и с США, и с Россией. Они безусловно не будут критиковать этот шаг или отвергать его, но позитивной реакции тоже не стоит ждать, чтобы не провоцировать Вашингтон", - заявил Сулейман.По его мнению, вопрос признания арабскими странами присоединения данных территорий к РФ зависит от фактора времени и политической обстановки.Сулейман отметил, что Москва данным шагом укрепляет национальную безопасность и перестраивает баланс сил в мире."Независимо от того, будет воспринят этот шаг или нет, он потребовал значительной смелости от (президента РФ, Владимира - ред.) Путина", - резюмировал эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, саудовская аравия, иран
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Саудовская Аравия, Иран
21:57 02.10.2022 (обновлено: 21:58 02.10.2022)
 
Арабские страны тяготеют к балансу в отношениях с Россией, заявил эксперт

Эксперт Сулейман: арабские страны сбалансировано отреагируют на новые регионы России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПостер в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России
Постер в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Постер в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Архивное фото
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КАИР, 2 окт – РИА Новости. Арабские страны проявят сбалансированную позицию, оценивая вхождение в состав РФ четырех новых регионов, рассказал РИА Новости директор Арабского центра исследований, главный редактор журнала "Политические перспективы" Хани Сулейман.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Проекты федеральных конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ и образовании новых субъектов Российской Федерации уже внесены президентом в Госдуму.
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По мнению эксперта, доказательством крепких отношений Москвы с арабскими странами является их позиция по отношению к конфликту на Украине, в частности, "неповиновение Саудовской Аравии давлению США".
"Арабские страны не тяготеют к той или иной стороне, пытаясь поддерживать баланс и призывать к диалогу, при этом учитываются отношения с США. Но стоит отметить, что сами США не проявляют сбалансированность в отношениях с союзниками", - сказал Сулейман.
По его словам, американская администрация проявила неоднозначную позицию в отношении Ирана, вызвав критику стран Персидского залива, поэтому сейчас "у Вашингтона уже нет того запаса доверия с их стороны, что раньше".
"Думаю, арабские страны будут сдержанны и постараются сохранить баланс в отношениях и с США, и с Россией. Они безусловно не будут критиковать этот шаг или отвергать его, но позитивной реакции тоже не стоит ждать, чтобы не провоцировать Вашингтон", - заявил Сулейман.
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По его мнению, вопрос признания арабскими странами присоединения данных территорий к РФ зависит от фактора времени и политической обстановки.
Сулейман отметил, что Москва данным шагом укрепляет национальную безопасность и перестраивает баланс сил в мире.
"Независимо от того, будет воспринят этот шаг или нет, он потребовал значительной смелости от (президента РФ, Владимира - ред.) Путина", - резюмировал эксперт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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