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Кадыров заявил об успешном применении новой тактики в зоне спецоперации
Кадыров заявил об успешном применении новой тактики в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.10.2022
Кадыров заявил об успешном применении новой тактики в зоне спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успешном противостоянии спецназа "Ахмат" силам националистов в ДНР. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:26
2022-10-02T16:26
2022-10-02T16:37
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 2 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успешном противостоянии спецназа "Ахмат" силам националистов в ДНР."Спецназ "Ахмат" под командованием... секретаря Совбеза Чеченской Республики Апты Алаудинова успешно противостоит силам националистов на территориях ДНР. Действия бойцов чеченских подразделений, выполняемые совместно с союзными войсками, приносят отличные результаты. Уже очевидно, что к нашей новой тактике противник был не готов. Он ежедневно несет большие потери", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что западное оружие, "которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не дает ей никакого преимущества". По мнению Кадырова, "на полях сражений ключевую роль играет мотивация бойцов и их готовность пойти на подвиг ради правого дела".
донецкая народная республика
РИА Новости
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безопасность, рамзан кадыров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
16:26 02.10.2022 (обновлено: 16:37 02.10.2022)
Кадыров заявил об успешном применении новой тактики в зоне спецоперации
Кадыров рассказал об успешном противостоянии спецназа "Ахмат" силам националистов