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Кадыров заявил об успешном применении новой тактики в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/akhmat-1820995868.html
Кадыров заявил об успешном применении новой тактики в зоне спецоперации
Кадыров заявил об успешном применении новой тактики в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.10.2022
Кадыров заявил об успешном применении новой тактики в зоне спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успешном противостоянии спецназа "Ахмат" силам националистов в ДНР. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:26
2022-10-02T16:37
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 2 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успешном противостоянии спецназа "Ахмат" силам националистов в ДНР."Спецназ "Ахмат" под командованием... секретаря Совбеза Чеченской Республики Апты Алаудинова успешно противостоит силам националистов на территориях ДНР. Действия бойцов чеченских подразделений, выполняемые совместно с союзными войсками, приносят отличные результаты. Уже очевидно, что к нашей новой тактике противник был не готов. Он ежедневно несет большие потери", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что западное оружие, "которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не дает ей никакого преимущества". По мнению Кадырова, "на полях сражений ключевую роль играет мотивация бойцов и их готовность пойти на подвиг ради правого дела".
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безопасность, рамзан кадыров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
16:26 02.10.2022 (обновлено: 16:37 02.10.2022)
 
Кадыров заявил об успешном применении новой тактики в зоне спецоперации

Кадыров рассказал об успешном противостоянии спецназа "Ахмат" силам националистов

© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧРРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 2 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успешном противостоянии спецназа "Ахмат" силам националистов в ДНР.
"Спецназ "Ахмат" под командованием... секретаря Совбеза Чеченской Республики Апты Алаудинова успешно противостоит силам националистов на территориях ДНР. Действия бойцов чеченских подразделений, выполняемые совместно с союзными войсками, приносят отличные результаты. Уже очевидно, что к нашей новой тактике противник был не готов. Он ежедневно несет большие потери", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что западное оружие, "которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не дает ей никакого преимущества". По мнению Кадырова, "на полях сражений ключевую роль играет мотивация бойцов и их готовность пойти на подвиг ради правого дела".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 октября, 20:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРамзан КадыровДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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