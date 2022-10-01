https://ria.ru/20221001/zona-1820787023.html

СМИ: выпущенные КНДР ракеты упали вне исключительной зоны Японии

СМИ: выпущенные КНДР ракеты упали вне исключительной зоны Японии - РИА Новости, 01.10.2022

СМИ: выпущенные КНДР ракеты упали вне исключительной зоны Японии

Выпущенные, предположительно, КНДР ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии, данных об ущербе не поступало, сообщает телеканал NHK на источники РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T02:37

2022-10-01T02:37

2022-10-01T02:37

в мире

япония

южная корея

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Выпущенные, предположительно, КНДР ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии, данных об ущербе не поступало, сообщает телеканал NHK на источники в правительственных кругах.Нынешний пуск северокорейских ракет выпал на отмечаемый 1 октября День вооруженных сил в Южной Корее.КНДР 28 и 29 сентября также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров. В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года.Нынешние северокорейские ракетные пуски проводятся на фоне намеченных противолодочных учений Южной Кореи, США и Японии с участием атомного авианосца "Рональд Рейган".

https://ria.ru/20221001/protest-1820786912.html

япония

южная корея

кндр (северная корея)

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Максим Горбачев

в мире, япония, южная корея, кндр (северная корея)