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Суд в США обязал Иран выплатить компенсацию семье погибшего журналиста - РИА Новости, 01.10.2022
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Суд в США обязал Иран выплатить компенсацию семье погибшего журналиста
Суд в США обязал Иран выплатить компенсацию семье погибшего журналиста - РИА Новости, 01.10.2022
Суд в США обязал Иран выплатить компенсацию семье погибшего журналиста
Суд в США обязал Иран выплатить 34,8 миллиона долларов семье журналиста и открытого критика правительства Сиамака Пурзанда, который, предположительно, покончил... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T04:55
2022-10-01T04:55
в мире
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Суд в США обязал Иран выплатить 34,8 миллиона долларов семье журналиста и открытого критика правительства Сиамака Пурзанда, который, предположительно, покончил жизнь самоубийством в 2011 году, находясь под домашним арестом в Тегеране, передает агентство Блумберг.Отмечается, что судья в своем заключении возложил на Иран ответственность за захват в заложники и пытки в соответствии с исключением терроризма из суверенного иммунитета в законе США об иностранном суверенном иммунитете. При этом судья не нашел доказательств, что "Иран непосредственно убил Пурзанда".Как передает агентство, в 2002 году Пурзанд был приговорен к 11 годам тюрьмы по обвинению, в частности, в шпионаже и подстрекательстве к совершении актов коррупции и аморальности. Предположительно, в 2011 году он совершил суицид, находясь под домашним арестом, однако члены семьи утверждали, что он был фактически убит иранскими властями.
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в мире, сша, иран
В мире, США, Иран
04:55 01.10.2022
 
Суд в США обязал Иран выплатить компенсацию семье погибшего журналиста

Суд в США обязал Иран выплатить 34,8 миллиона долларов семье погибшего журналиста

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание суда
Здание суда - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание суда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Суд в США обязал Иран выплатить 34,8 миллиона долларов семье журналиста и открытого критика правительства Сиамака Пурзанда, который, предположительно, покончил жизнь самоубийством в 2011 году, находясь под домашним арестом в Тегеране, передает агентство Блумберг.
"Судья Джон Д. Бейтс из окружного суда США по округу Колумбия присудил компенсацию в размере 17,4 миллиона долларов и такую же сумму штрафных санкций жене и дочерям Сиамака Пурзанда, который провел десятилетие в иранских тюрьмах и под домашним арестом, несмотря на ходатайства о справедливом обращении и освобождении со стороны международных правозащитных организаций", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что судья в своем заключении возложил на Иран ответственность за захват в заложники и пытки в соответствии с исключением терроризма из суверенного иммунитета в законе США об иностранном суверенном иммунитете. При этом судья не нашел доказательств, что "Иран непосредственно убил Пурзанда".
Как передает агентство, в 2002 году Пурзанд был приговорен к 11 годам тюрьмы по обвинению, в частности, в шпионаже и подстрекательстве к совершении актов коррупции и аморальности. Предположительно, в 2011 году он совершил суицид, находясь под домашним арестом, однако члены семьи утверждали, что он был фактически убит иранскими властями.
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