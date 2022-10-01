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Главный гериатр Москвы посоветовала пожилым людям снизить жирность молока
Главный гериатр Москвы посоветовала пожилым людям снизить жирность молока - РИА Новости, 01.10.2022
Главный гериатр Москвы посоветовала пожилым людям снизить жирность молока
Молочные продукты полезны, они содержат достаточное количество белка, который хорошо усваивается, но в пожилом возрасте рекомендуется снизить их жирность,... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T07:37
2022-10-01T07:37
2022-10-01T07:38
общество
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Молочные продукты полезны, они содержат достаточное количество белка, который хорошо усваивается, но в пожилом возрасте рекомендуется снизить их жирность, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина в День пожилого человека."Молочные продукты не противопоказаны в пожилом возрасте, мы делаем ограничения только на высокую жирность молочных продуктов, даем рекомендации по снижению жирности молочных продуктов. Молочные продукты - это прекрасный пищевой продукт, с достаточным количеством белка, который хорошо усваивается, и поэтому, если человек любит и использует молочные продукты, то они, конечно, могут войти в дневной рацион пожилого человека", - сказала Рунихина.Врач отметила, что при индивидуальной непереносимости молочных продуктов они не показаны человеку, но, как правило, в этом возрасте уже пациенты имеют жизненный опыт и знают, какие продукты им подходят.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, москва, здоровье - общество
Общество, Москва, Здоровье - Общество
07:37 01.10.2022 (обновлено: 07:38 01.10.2022)
Главный гериатр Москвы посоветовала пожилым людям снизить жирность молока
Главный гериатр Москвы Надежда Рунихина посоветовала пожилым людям снизить жирность молока
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Молочные продукты полезны, они содержат достаточное количество белка, который хорошо усваивается, но в пожилом возрасте рекомендуется снизить их жирность, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина в День пожилого человека.
"Молочные продукты не противопоказаны в пожилом возрасте, мы делаем ограничения только на высокую жирность молочных продуктов, даем рекомендации по снижению жирности молочных продуктов. Молочные продукты - это прекрасный пищевой продукт, с достаточным количеством белка, который хорошо усваивается, и поэтому, если человек любит и использует молочные продукты, то они, конечно, могут войти в дневной рацион пожилого человека", - сказала Рунихина.
Врач отметила, что при индивидуальной непереносимости молочных продуктов они не показаны человеку, но, как правило, в этом возрасте уже пациенты имеют жизненный опыт и знают, какие продукты им подходят.