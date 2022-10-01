https://ria.ru/20221001/zhirnost-1820796486.html

Главный гериатр Москвы посоветовала пожилым людям снизить жирность молока

Главный гериатр Москвы посоветовала пожилым людям снизить жирность молока - РИА Новости, 01.10.2022

Главный гериатр Москвы посоветовала пожилым людям снизить жирность молока

Молочные продукты полезны, они содержат достаточное количество белка, который хорошо усваивается, но в пожилом возрасте рекомендуется снизить их жирность,... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T07:37

2022-10-01T07:37

2022-10-01T07:38

общество

москва

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597208607_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_2e935cfcee35330e622f4cc74c3d0ae3.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Молочные продукты полезны, они содержат достаточное количество белка, который хорошо усваивается, но в пожилом возрасте рекомендуется снизить их жирность, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина в День пожилого человека."Молочные продукты не противопоказаны в пожилом возрасте, мы делаем ограничения только на высокую жирность молочных продуктов, даем рекомендации по снижению жирности молочных продуктов. Молочные продукты - это прекрасный пищевой продукт, с достаточным количеством белка, который хорошо усваивается, и поэтому, если человек любит и использует молочные продукты, то они, конечно, могут войти в дневной рацион пожилого человека", - сказала Рунихина.Врач отметила, что при индивидуальной непереносимости молочных продуктов они не показаны человеку, но, как правило, в этом возрасте уже пациенты имеют жизненный опыт и знают, какие продукты им подходят.

https://ria.ru/20220928/tvorog-1820047779.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, здоровье - общество