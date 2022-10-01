https://ria.ru/20221001/zelenskiy-1820789733.html

В США призвали Зеленского покаяться

В США призвали Зеленского покаяться - РИА Новости, 01.10.2022

В США призвали Зеленского покаяться

Владимиру Зеленскому необходимо извиниться за свое утверждение о том, что украинцы не имели отношения к Холокосту, такое мнение высказал почетный профессор... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T03:30

2022-10-01T03:30

2022-10-01T03:30

в мире

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Владимиру Зеленскому необходимо извиниться за свое утверждение о том, что украинцы не имели отношения к Холокосту, такое мнение высказал почетный профессор юридического факультета Гарварда Алан Дершовиц в своей статье в издании Newsweek.Как отметил автор, Зеленский "лживо отрицал причастность украинского народа к Холокосту". "Он ни разу не извинился за свое мартовское заявление: "Украинцы сделали свой выбор 80 лет назад, мы спасли евреев…". Он прав, когда говорит, что украинский народ 80 лет назад сделал выбор. Но это не было решение спасать евреев", - указал Дершовиц.По его словам, украинцы "почти без исключения" либо участвовали в массовых убийствах евреев, либо "молчали, когда их еврейских соседей задерживали и расстреливали". "Многих украинцев из числа тех, кто нажимал на спусковой крючок, нацисты набирали в расстрельные команды. И очень мало кто из них спасал евреев. Украинцы были причастны к этим массовым убийствам евреев в большей мере, чем жители большинства других стран", - заявил профессор.Антисемитизм на Украине получил повсеместное распространение, ее жители "устраивали погром за погромом", из-за чего многие украинские евреи эмигрировали в США и другие страны, напомнил он. При этом Зеленский, имея еврейские корни, "знает, что выбор, сделанный украинским народом 80 лет назад, заслуживает не похвалы, а осуждения", указал автор."В свете реальной истории неразумную ложь Зеленского вполне можно охарактеризовать как вариацию на тему отрицания Холокоста или его умаления. Но отрицая причастность украинцев к массовым убийствам сотен тысяч украинских евреев, он искажает историю и извращает память", - выразил мнение Дершовиц.При этом он добавил, что у Зеленского есть возможность "исправить то оскорбление, которое он нанес памяти евреев, убитых из-за безнравственного выбора украинцев, сделанного 80 лет назад".Глава МИД России Сергей Лавров ранее неоднократно отмечал, что на Украине стало нормой фальсифицировать историю и оправдывать преступления нацистов. Президент Владимир Путин также подчеркивал, что экстремизм есть во всех странах, но нигде, кроме Украины, нацизм не поощряется на государственном уровне.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220922/taktika-1818571241.html

https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809159906.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский