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В США призвали Зеленского покаяться - РИА Новости, 01.10.2022
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В США призвали Зеленского покаяться
В США призвали Зеленского покаяться - РИА Новости, 01.10.2022
В США призвали Зеленского покаяться
Владимиру Зеленскому необходимо извиниться за свое утверждение о том, что украинцы не имели отношения к Холокосту, такое мнение высказал почетный профессор... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T03:30
2022-10-01T03:30
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Владимиру Зеленскому необходимо извиниться за свое утверждение о том, что украинцы не имели отношения к Холокосту, такое мнение высказал почетный профессор юридического факультета Гарварда Алан Дершовиц в своей статье в издании Newsweek.Как отметил автор, Зеленский "лживо отрицал причастность украинского народа к Холокосту". "Он ни разу не извинился за свое мартовское заявление: "Украинцы сделали свой выбор 80 лет назад, мы спасли евреев…". Он прав, когда говорит, что украинский народ 80 лет назад сделал выбор. Но это не было решение спасать евреев", - указал Дершовиц.По его словам, украинцы "почти без исключения" либо участвовали в массовых убийствах евреев, либо "молчали, когда их еврейских соседей задерживали и расстреливали". "Многих украинцев из числа тех, кто нажимал на спусковой крючок, нацисты набирали в расстрельные команды. И очень мало кто из них спасал евреев. Украинцы были причастны к этим массовым убийствам евреев в большей мере, чем жители большинства других стран", - заявил профессор.Антисемитизм на Украине получил повсеместное распространение, ее жители "устраивали погром за погромом", из-за чего многие украинские евреи эмигрировали в США и другие страны, напомнил он. При этом Зеленский, имея еврейские корни, "знает, что выбор, сделанный украинским народом 80 лет назад, заслуживает не похвалы, а осуждения", указал автор."В свете реальной истории неразумную ложь Зеленского вполне можно охарактеризовать как вариацию на тему отрицания Холокоста или его умаления. Но отрицая причастность украинцев к массовым убийствам сотен тысяч украинских евреев, он искажает историю и извращает память", - выразил мнение Дершовиц.При этом он добавил, что у Зеленского есть возможность "исправить то оскорбление, которое он нанес памяти евреев, убитых из-за безнравственного выбора украинцев, сделанного 80 лет назад".Глава МИД России Сергей Лавров ранее неоднократно отмечал, что на Украине стало нормой фальсифицировать историю и оправдывать преступления нацистов. Президент Владимир Путин также подчеркивал, что экстремизм есть во всех странах, но нигде, кроме Украины, нацизм не поощряется на государственном уровне.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
03:30 01.10.2022
 
В США призвали Зеленского покаяться

Юрист Дершовиц призвал Владимира Зеленского извиниться за заявления о Холокосте

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Владимиру Зеленскому необходимо извиниться за свое утверждение о том, что украинцы не имели отношения к Холокосту, такое мнение высказал почетный профессор юридического факультета Гарварда Алан Дершовиц в своей статье в издании Newsweek.
Как отметил автор, Зеленский "лживо отрицал причастность украинского народа к Холокосту". "Он ни разу не извинился за свое мартовское заявление: "Украинцы сделали свой выбор 80 лет назад, мы спасли евреев…". Он прав, когда говорит, что украинский народ 80 лет назад сделал выбор. Но это не было решение спасать евреев", - указал Дершовиц.
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По его словам, украинцы "почти без исключения" либо участвовали в массовых убийствах евреев, либо "молчали, когда их еврейских соседей задерживали и расстреливали". "Многих украинцев из числа тех, кто нажимал на спусковой крючок, нацисты набирали в расстрельные команды. И очень мало кто из них спасал евреев. Украинцы были причастны к этим массовым убийствам евреев в большей мере, чем жители большинства других стран", - заявил профессор.
Антисемитизм на Украине получил повсеместное распространение, ее жители "устраивали погром за погромом", из-за чего многие украинские евреи эмигрировали в США и другие страны, напомнил он. При этом Зеленский, имея еврейские корни, "знает, что выбор, сделанный украинским народом 80 лет назад, заслуживает не похвалы, а осуждения", указал автор.
"В свете реальной истории неразумную ложь Зеленского вполне можно охарактеризовать как вариацию на тему отрицания Холокоста или его умаления. Но отрицая причастность украинцев к массовым убийствам сотен тысяч украинских евреев, он искажает историю и извращает память", - выразил мнение Дершовиц.
При этом он добавил, что у Зеленского есть возможность "исправить то оскорбление, которое он нанес памяти евреев, убитых из-за безнравственного выбора украинцев, сделанного 80 лет назад".
Глава МИД России Сергей Лавров ранее неоднократно отмечал, что на Украине стало нормой фальсифицировать историю и оправдывать преступления нацистов. Президент Владимир Путин также подчеркивал, что экстремизм есть во всех странах, но нигде, кроме Украины, нацизм не поощряется на государственном уровне.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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