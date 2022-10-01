https://ria.ru/20221001/zelenskiy-1820784895.html

Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников

Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников - РИА Новости, 01.10.2022

Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников

Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы, при этом не будет и осеннего призыва, соответствующий РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T01:38

2022-10-01T01:38

2022-10-01T01:43

владимир зеленский

в мире

украина

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы, при этом не будет и осеннего призыва, соответствующий документ опубликован на его сайте.В декабре 2021 года Зеленский подписал указ, который определял порядок и сроки увольнения в запас срочников и сроки проведения очередных призывов в 2022 году. Согласно документу, призыв в 2022 году должен был проводиться в апреле-июне и октябре-декабре. Военнослужащие, прошедшие срочную службу, должны были также уйти в запас в апреле-июне и октябре-декабре.Весной 2022 года Зеленский подписал еще один указ, согласно которому срочники могут уйти в запас в апреле-июне "не раньше объявления в установленном порядке демобилизации", а пункт о весеннем призыве отменялся.Теперь же "не раньше объявления в установленном порядке демобилизации" в запас не смогут уйти и срочники, чей срок службы истекал в октябре-декабре, а статья об осеннем призыве из указа исключена.

https://radiosputnik.ria.ru/20220930/zelenskiy-1820755900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир зеленский, в мире, украина