https://ria.ru/20221001/zelenskiy-1820784895.html
Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников
Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников - РИА Новости, 01.10.2022
Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников
Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы, при этом не будет и осеннего призыва, соответствующий РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:38
2022-10-01T01:38
2022-10-01T01:43
владимир зеленский
в мире
украина
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы, при этом не будет и осеннего призыва, соответствующий документ опубликован на его сайте.В декабре 2021 года Зеленский подписал указ, который определял порядок и сроки увольнения в запас срочников и сроки проведения очередных призывов в 2022 году. Согласно документу, призыв в 2022 году должен был проводиться в апреле-июне и октябре-декабре. Военнослужащие, прошедшие срочную службу, должны были также уйти в запас в апреле-июне и октябре-декабре.Весной 2022 года Зеленский подписал еще один указ, согласно которому срочники могут уйти в запас в апреле-июне "не раньше объявления в установленном порядке демобилизации", а пункт о весеннем призыве отменялся.Теперь же "не раньше объявления в установленном порядке демобилизации" в запас не смогут уйти и срочники, чей срок службы истекал в октябре-декабре, а статья об осеннем призыве из указа исключена.
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/zelenskiy-1820755900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, в мире, украина
Владимир Зеленский, В мире, Украина
01:38 01.10.2022 (обновлено: 01:43 01.10.2022)
Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников
Владимир Зеленский отменил осенний призыв и планировавшуюся демобилизацию срочников
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы, при этом не будет и осеннего призыва, соответствующий документ опубликован
на его сайте.
В декабре 2021 года Зеленский подписал указ, который определял порядок и сроки увольнения в запас срочников и сроки проведения очередных призывов в 2022 году. Согласно документу, призыв в 2022 году должен был проводиться в апреле-июне и октябре-декабре. Военнослужащие, прошедшие срочную службу, должны были также уйти в запас в апреле-июне и октябре-декабре.
Весной 2022 года Зеленский подписал еще один указ, согласно которому срочники могут уйти в запас в апреле-июне "не раньше объявления в установленном порядке демобилизации", а пункт о весеннем призыве отменялся.
Теперь же "не раньше объявления в установленном порядке демобилизации" в запас не смогут уйти и срочники, чей срок службы истекал в октябре-декабре, а статья об осеннем призыве из указа исключена.