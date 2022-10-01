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Депутат назвал защиту людей приоритетом в ходе интеграции новых регионов - РИА Новости, 01.10.2022
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Депутат назвал защиту людей приоритетом в ходе интеграции новых регионов
Депутат назвал защиту людей приоритетом в ходе интеграции новых регионов - РИА Новости, 01.10.2022
Депутат назвал защиту людей приоритетом в ходе интеграции новых регионов
Приоритетной задачей в процессе интеграции новых регионов РФ является обеспечение безопасности их жителей, заявил депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:43
2022-10-01T15:44
константин бахарев
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Приоритетной задачей в процессе интеграции новых регионов РФ является обеспечение безопасности их жителей, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России."Приоритетной задачей в процессе интеграции новых регионов Российской Федерации является защита и обеспечение безопасности их жителей. Без решения этой задачи невозможно эффективно заниматься вопросами восстановления экономики этих регионов", - сказал РИА Новости Бахарев.Депутат подчеркнул, что работая в корпусе наблюдателей на референдуме на территории Херсонской области, своими глазами увидел крайне удручающее состояние социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, особенно в сельской местности."Совершено очевидно, что киевские власти не вкладывали средства в развитие регионов, и потребуются большие объемы бюджетых средств, чтобы нормализовать жизнь на этих территориях. Безусловно, мы постараемся сделать все, чтобы интеграция новых регионов прошла в максимально короткие сроки и с минимальными социальными издержками для их жителей", - сказал депутат.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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константин бахарев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
Константин Бахарев, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
15:43 01.10.2022 (обновлено: 15:44 01.10.2022)
 
Депутат назвал защиту людей приоритетом в ходе интеграции новых регионов

Депутат Бахарев: приоритетом в ходе интеграции новых регионов России является защита людей

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев
Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Приоритетной задачей в процессе интеграции новых регионов РФ является обеспечение безопасности их жителей, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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"Приоритетной задачей в процессе интеграции новых регионов Российской Федерации является защита и обеспечение безопасности их жителей. Без решения этой задачи невозможно эффективно заниматься вопросами восстановления экономики этих регионов", - сказал РИА Новости Бахарев.
Депутат подчеркнул, что работая в корпусе наблюдателей на референдуме на территории Херсонской области, своими глазами увидел крайне удручающее состояние социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, особенно в сельской местности.
"Совершено очевидно, что киевские власти не вкладывали средства в развитие регионов, и потребуются большие объемы бюджетых средств, чтобы нормализовать жизнь на этих территориях. Безусловно, мы постараемся сделать все, чтобы интеграция новых регионов прошла в максимально короткие сроки и с минимальными социальными издержками для их жителей", - сказал депутат.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
"За нами правда": в состав России приняли новые территории
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.

Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
1 из 14

Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанк

Документы сначала подписал президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей
2 из 14

Документы сначала подписал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
3 из 14

А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
4 из 14

Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
5 из 14

"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
6 из 14

По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
7 из 14

"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
8 из 14

Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
9 из 14

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
10 из 14

Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
11 из 14

Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
12 из 14

Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.

Концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площадИ
13 из 14

На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.

Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
14 из 14

"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 14

Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Документы сначала подписал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
3 из 14

А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 14

Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 14

"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 14

"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 14

Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 14

Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
11 из 14

Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
12 из 14

Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
13 из 14

На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
14 из 14

"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
 
Константин БахаревРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
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