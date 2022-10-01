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Депутат назвал защиту людей приоритетом в ходе интеграции новых регионов

Депутат назвал защиту людей приоритетом в ходе интеграции новых регионов - РИА Новости, 01.10.2022

Депутат назвал защиту людей приоритетом в ходе интеграции новых регионов

Приоритетной задачей в процессе интеграции новых регионов РФ является обеспечение безопасности их жителей, заявил депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:43

2022-10-01T15:43

2022-10-01T15:44

константин бахарев

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Приоритетной задачей в процессе интеграции новых регионов РФ является обеспечение безопасности их жителей, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России."Приоритетной задачей в процессе интеграции новых регионов Российской Федерации является защита и обеспечение безопасности их жителей. Без решения этой задачи невозможно эффективно заниматься вопросами восстановления экономики этих регионов", - сказал РИА Новости Бахарев.Депутат подчеркнул, что работая в корпусе наблюдателей на референдуме на территории Херсонской области, своими глазами увидел крайне удручающее состояние социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, особенно в сельской местности."Совершено очевидно, что киевские власти не вкладывали средства в развитие регионов, и потребуются большие объемы бюджетых средств, чтобы нормализовать жизнь на этих территориях. Безусловно, мы постараемся сделать все, чтобы интеграция новых регионов прошла в максимально короткие сроки и с минимальными социальными издержками для их жителей", - сказал депутат.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20221001/sbu-1820843597.html

россия

донецкая народная республика

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константин бахарев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф