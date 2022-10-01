https://ria.ru/20221001/zagryaznenie-1820801318.html

В России придумали, как очищать от радиоактивной грязи болотные луга

В России придумали, как очищать от радиоактивной грязи болотные луга - РИА Новости, 01.10.2022

В России придумали, как очищать от радиоактивной грязи болотные луга

Российские ученые предложили эффективные методы очистки болотных пастбищных лугов от радиоактивных загрязнений, рассказали РИА Новости в министерстве науки и... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T09:02

2022-10-01T09:02

2022-10-01T09:47

наука

россия

российская академия наук

брянская область

новозыбковский район

навигатор абитуриента

университетская наука

экология в россии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские ученые предложили эффективные методы очистки болотных пастбищных лугов от радиоактивных загрязнений, рассказали РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.Радиоактивные вещества, попадая в окружающую среду, включаются в биогеохимические процессы в почве и, в конечном счете, в пищевую цепь человека. Опыт ликвидации последствий Чернобыльской аварии показал, что долгосрочной проблемой стало загрязнение органических почв радиоактивным цезием-137, так как этот изотоп обладает высокой подвижностью в почвах такого типа.Чтобы сделать такие почвы пригодными для выращивания чистых кормовых трав, нужно разработать эффективные методы их мелиорации с целью ликвидации последствий радиоактивного загрязнения. Для этого требуется изучить основные свойства почв, влияющие на миграцию радионуклидов.Способы очищения почв от радиоактивных загрязнений широко известны и разработаны главным образом для сельскохозяйственных почв.Сейчас сотрудники подведомственного Минобрнауки России Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ РАН) совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом радиологии и агроэкологии (ВНИИРАЭ) провели исследования почв болотных пастбищных лугов, которые по своим свойствам существенно отличаются от типичных почв, используемых в сельском хозяйстве, и предложили эффективные методы их очищения.Ученые изучили особенности распределения цезия-137 чернобыльского происхождения в отличающихся избыточной влажностью торфяно-болотных почвах лугопастбищных угодий Новозыбковского района Брянской области России.Оказалось, что значительная часть цезия-137, выпавшего из разрушенного чернобыльского реактора, все еще находится в верхних корнеобитаемых слоях почв, не спустившись вниз.Авторы работы приняли во внимание то, что на перемещение цезия-137 значительное влияние оказывает влажность, действующая на почвенных микробов. Те управляют процессами нитрификации (окисление органического азота в аммиак и аммиака в нитраты). Оказалось, что скорость погружения радиоактивного цезия из верхних слоев почвы в глубину прямо пропорциональна концентрации аммония в почве."На основе результатов исследования мы предложили агромелиоративные мероприятия, направленные на усиление минерализации органического азота. Это приведет к усилению вертикальной миграции радиоцезия и ускорению процессов очищения от радионуклида верхних корнеобитаемых слоев", - сказала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории геохимии углерода ГЕОХИ Ирина Коноплева.Среди мер, предложенных авторами работы, - увлажнение сухих торфяников, внесение в кислотные почвы известковых удобрений, азотных удобрений в виде солей аммония и веществ, подавляющих нитрификацию.

https://ria.ru/20220917/krym-1817231967.html

https://ria.ru/20210828/dgtu-1747531807.html

россия

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россия, российская академия наук, брянская область, новозыбковский район, навигатор абитуриента, университетская наука, экология в россии, наука