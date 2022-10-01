https://ria.ru/20221001/zaderzhanie-1820810554.html

В ЛНР задержали корректировщицу огня украинских войск

В ЛНР задержали корректировщицу огня украинских войск - РИА Новости, 01.10.2022

В ЛНР задержали корректировщицу огня украинских войск

Задержана корректировщица огня украинских войск в ЛНР, ей может грозить лишение свободы на 20 лет, заявил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T10:08

2022-10-01T10:08

2022-10-01T15:13

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Задержана корректировщица огня украинских войск в ЛНР, ей может грозить лишение свободы на 20 лет, заявил РИА Новости источник в силовых структурах."Силовики ЛНР задержали уроженку Новоайдарского района, сотрудницу тогда еще Счастьинской администрации Боеву Анастасию за передачу данных и наведение огня на гражданские объекты Новоайдара", — сообщает источник.По словам источника, Боева работала в паре с Алексеем Байовым. По их наводке украинские войска обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS 21 сентября. В результате обстрела один мирный житель погиб, другой ранен. Был разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа. Под обстрелы попали и были разрушены зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, восемь единиц сельхозтехники, два легковых и один грузовой автомобиль. Повреждено четыре жилых дома.Боева и Байов вместе передавали данные киевским военным и спецслужбам, фиксировали результат работы артиллерии на видео. Кроме того, Боева предоставляла данные о сотрудниках администрации населенного пункта своей бывшей коллеге, чтобы та докладывала украинским спецслужбам."За сотрудничество с иностранными спецслужбами и наведение огня украинской артиллерии на гражданские объекты Боевой в соответствии с уголовным кодексом ЛНР может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 20 лет", — добавляет источник.

https://ria.ru/20220925/svo-1819258345.html

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Корректировщицу огня украинских военных задержали в ЛНР. Кадры допроса В ЛНР задержали корректировщицу огня украинских военных. При ее участии 21 сентября из HIMARS обстреляли Новоайдар, один мирный житель погиб, был поврежден учебный корпус колледжа. 2022-10-01T10:08 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины