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В ЛНР задержали корректировщицу огня украинских войск - РИА Новости, 01.10.2022
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В ЛНР задержали корректировщицу огня украинских войск
В ЛНР задержали корректировщицу огня украинских войск - РИА Новости, 01.10.2022
В ЛНР задержали корректировщицу огня украинских войск
Задержана корректировщица огня украинских войск в ЛНР, ей может грозить лишение свободы на 20 лет, заявил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T10:08
2022-10-01T15:13
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Задержана корректировщица огня украинских войск в ЛНР, ей может грозить лишение свободы на 20 лет, заявил РИА Новости источник в силовых структурах."Силовики ЛНР задержали уроженку Новоайдарского района, сотрудницу тогда еще Счастьинской администрации Боеву Анастасию за передачу данных и наведение огня на гражданские объекты Новоайдара", — сообщает источник.По словам источника, Боева работала в паре с Алексеем Байовым. По их наводке украинские войска обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS 21 сентября. В результате обстрела один мирный житель погиб, другой ранен. Был разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа. Под обстрелы попали и были разрушены зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, восемь единиц сельхозтехники, два легковых и один грузовой автомобиль. Повреждено четыре жилых дома.Боева и Байов вместе передавали данные киевским военным и спецслужбам, фиксировали результат работы артиллерии на видео. Кроме того, Боева предоставляла данные о сотрудниках администрации населенного пункта своей бывшей коллеге, чтобы та докладывала украинским спецслужбам."За сотрудничество с иностранными спецслужбами и наведение огня украинской артиллерии на гражданские объекты Боевой в соответствии с уголовным кодексом ЛНР может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 20 лет", — добавляет источник.
https://ria.ru/20220925/svo-1819258345.html
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96
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7 495 645-6601
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353
60
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Корректировщицу огня украинских военных задержали в ЛНР. Кадры допроса
В ЛНР задержали корректировщицу огня украинских военных. При ее участии 21 сентября из HIMARS обстреляли Новоайдар, один мирный житель погиб, был поврежден учебный корпус колледжа.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:08 01.10.2022 (обновлено: 15:13 01.10.2022)
 
В ЛНР задержали корректировщицу огня украинских войск

В ЛНР задержали корректировщицу огня ВСУ, ей грозит до 20 лет лишения свободы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Задержана корректировщица огня украинских войск в ЛНР, ей может грозить лишение свободы на 20 лет, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Силовики ЛНР задержали уроженку Новоайдарского района, сотрудницу тогда еще Счастьинской администрации Боеву Анастасию за передачу данных и наведение огня на гражданские объекты Новоайдара", — сообщает источник.
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По словам источника, Боева работала в паре с Алексеем Байовым. По их наводке украинские войска обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS 21 сентября. В результате обстрела один мирный житель погиб, другой ранен. Был разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа. Под обстрелы попали и были разрушены зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, восемь единиц сельхозтехники, два легковых и один грузовой автомобиль. Повреждено четыре жилых дома.
Боева и Байов вместе передавали данные киевским военным и спецслужбам, фиксировали результат работы артиллерии на видео. Кроме того, Боева предоставляла данные о сотрудниках администрации населенного пункта своей бывшей коллеге, чтобы та докладывала украинским спецслужбам.
"За сотрудничество с иностранными спецслужбами и наведение огня украинской артиллерии на гражданские объекты Боевой в соответствии с уголовным кодексом ЛНР может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 20 лет", — добавляет источник.
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