https://ria.ru/20221001/wales-1820893764.html
В Уэльсе несколько тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость
В Уэльсе несколько тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость - РИА Новости, 01.10.2022
В Уэльсе несколько тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость
В Кардиффе несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации за независимость Уэльса, сообщил местный портал Wales Online. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T19:13
2022-10-01T19:13
2022-10-01T20:07
в мире
уэльс
кардифф
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820895822_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4932fb8d71a20558549517828038d39.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Кардиффе несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации за независимость Уэльса, сообщил местный портал Wales Online.Уточняется, что акция началась 12:00 в центре столицы страны. Участники прошли по городу с флагами и плакатами с надписью "Независимость".По данным издания, среди участников акции был британский актер Джулиан Льюис Джонс, снявшийся в приквеле популярного сериала "Игра престолов" "Дом дракона". Он также выступил с речью перед демонстрантами.Отмечается, что аналогичная манифестация проходила в городе Рексем на севере Уэльса в июле. Тогда в ней приняли участие около восьми тысяч человек.Уэльс — самая маленькая из административно-политических единиц Великобритании.
https://ria.ru/20220927/kataloniya-1819927399.html
уэльс
кардифф
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820895822_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_dd2720654ee671bd1906552a1dee6519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уэльс, кардифф, великобритания
В мире, Уэльс, Кардифф, Великобритания
19:13 01.10.2022 (обновлено: 20:07 01.10.2022)
В Уэльсе несколько тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость
Тысячи жителей Кардиффа вышли на демонстрацию за независимость Уэльса
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
В Кардиффе несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации за независимость Уэльса, сообщил
местный портал Wales Online.
Уточняется, что акция началась 12:00 в центре столицы страны. Участники прошли по городу с флагами и плакатами с надписью "Независимость".
По данным издания, среди участников акции был британский актер Джулиан Льюис Джонс, снявшийся в приквеле популярного сериала "Игра престолов" "Дом дракона". Он также выступил с речью перед демонстрантами.
Отмечается, что аналогичная манифестация проходила в городе Рексем на севере Уэльса в июле. Тогда в ней приняли участие около восьми тысяч человек.
Уэльс — самая маленькая из административно-политических единиц Великобритании.