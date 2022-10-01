https://ria.ru/20221001/wales-1820893764.html

В Уэльсе несколько тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость

В Уэльсе несколько тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость - РИА Новости, 01.10.2022

В Уэльсе несколько тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость

В Кардиффе несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации за независимость Уэльса, сообщил местный портал Wales Online. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T19:13

2022-10-01T19:13

2022-10-01T20:07

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Кардиффе несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации за независимость Уэльса, сообщил местный портал Wales Online.Уточняется, что акция началась 12:00 в центре столицы страны. Участники прошли по городу с флагами и плакатами с надписью "Независимость".По данным издания, среди участников акции был британский актер Джулиан Льюис Джонс, снявшийся в приквеле популярного сериала "Игра престолов" "Дом дракона". Он также выступил с речью перед демонстрантами.Отмечается, что аналогичная манифестация проходила в городе Рексем на севере Уэльса в июле. Тогда в ней приняли участие около восьми тысяч человек.Уэльс — самая маленькая из административно-политических единиц Великобритании.

https://ria.ru/20220927/kataloniya-1819927399.html

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в мире, уэльс, кардифф, великобритания