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"Плакать или кричать". Вучич отреагировал на взрывы на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022
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"Плакать или кричать". Вучич отреагировал на взрывы на "Северных потоках"
"Плакать или кричать". Вучич отреагировал на взрывы на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022
"Плакать или кричать". Вучич отреагировал на взрывы на "Северных потоках"
Новости об инцидентах на "Северных потоках" шокировали президента Сербии Александра Вучича, пишет портал Novosti.rs. "Я не знал, плакать мне или кричать, когда... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:01
2022-10-01T18:20
александр вучич
в мире
северный поток
северный поток — 2
россия
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Новости об инцидентах на "Северных потоках" шокировали президента Сербии Александра Вучича, пишет портал Novosti.rs. "Я не знал, плакать мне или кричать, когда увидел, что произошло на "Северном потоке". Представьте только, что такое случится где-то — в Черном море, или на территории Турции, или в Болгарии какая-то диверсия, — и мы останемся без газа", — заявил Вучич. Он добавил, что если бы Сербия не построила газопровод два года назад, то сейчас электричество отключали бы на 12 часов в день. Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями. Но трубопровод оставался заполненным газом, как и "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, но так и не ввели в эксплуатацию.
https://ria.ru/20221001/mest-1820786775.html
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александр вучич, в мире, северный поток, северный поток — 2, россия, авария на "северных потоках"
Александр Вучич, В мире, Северный поток, Северный поток — 2, Россия, Авария на "Северных потоках"
17:01 01.10.2022 (обновлено: 18:20 01.10.2022)
 
"Плакать или кричать". Вучич отреагировал на взрывы на "Северных потоках"

Президент Сербии Вучич не знал, плакать ему или кричать из-за взрывов на "Северном потоке"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Новости об инцидентах на "Северных потоках" шокировали президента Сербии Александра Вучича, пишет портал Novosti.rs.

"Я не знал, плакать мне или кричать, когда увидел, что произошло на "Северном потоке". Представьте только, что такое случится где-то — в Черном море, или на территории Турции, или в Болгарии какая-то диверсия, — и мы останемся без газа", — заявил Вучич.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
02:28
Небензя: Запад считает ЧП на "Северных потоках" местью России за Украину
Он добавил, что если бы Сербия не построила газопровод два года назад, то сейчас электричество отключали бы на 12 часов в день.

Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями. Но трубопровод оставался заполненным газом, как и "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, но так и не ввели в эксплуатацию.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 17:48
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Александр ВучичВ миреСеверный потокСеверный поток — 2РоссияАвария на "Северных потоках"
 
 
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