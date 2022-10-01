https://ria.ru/20221001/vuchich-1820871650.html

"Плакать или кричать". Вучич отреагировал на взрывы на "Северных потоках"

"Плакать или кричать". Вучич отреагировал на взрывы на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022

"Плакать или кричать". Вучич отреагировал на взрывы на "Северных потоках"

Новости об инцидентах на "Северных потоках" шокировали президента Сербии Александра Вучича, пишет портал Novosti.rs. "Я не знал, плакать мне или кричать, когда... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:01

2022-10-01T17:01

2022-10-01T18:20

александр вучич

в мире

северный поток

северный поток — 2

россия

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Новости об инцидентах на "Северных потоках" шокировали президента Сербии Александра Вучича, пишет портал Novosti.rs. "Я не знал, плакать мне или кричать, когда увидел, что произошло на "Северном потоке". Представьте только, что такое случится где-то — в Черном море, или на территории Турции, или в Болгарии какая-то диверсия, — и мы останемся без газа", — заявил Вучич. Он добавил, что если бы Сербия не построила газопровод два года назад, то сейчас электричество отключали бы на 12 часов в день. Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями. Но трубопровод оставался заполненным газом, как и "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, но так и не ввели в эксплуатацию.

https://ria.ru/20221001/mest-1820786775.html

https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

александр вучич, в мире, северный поток, северный поток — 2, россия, авария на "северных потоках"