17:01 01.10.2022 (обновлено: 18:20 01.10.2022)
"Плакать или кричать". Вучич отреагировал на взрывы на "Северных потоках"
Президент Сербии Вучич не знал, плакать ему или кричать из-за взрывов на "Северном потоке"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Новости об инцидентах на "Северных потоках" шокировали президента Сербии Александра Вучича, пишет портал Novosti.rs.
"Я не знал, плакать мне или кричать, когда увидел, что произошло на "Северном потоке". Представьте только, что такое случится где-то — в Черном море, или на территории Турции, или в Болгарии какая-то диверсия, — и мы останемся без газа", — заявил Вучич.
"Я не знал, плакать мне или кричать, когда увидел, что произошло на "Северном потоке". Представьте только, что такое случится где-то — в Черном море, или на территории Турции, или в Болгарии какая-то диверсия, — и мы останемся без газа", — заявил Вучич.
Он добавил, что если бы Сербия не построила газопровод два года назад, то сейчас электричество отключали бы на 12 часов в день.
Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями. Но трубопровод оставался заполненным газом, как и "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, но так и не ввели в эксплуатацию.
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