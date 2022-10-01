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ВКС сбили украинский МиГ-29 над Николаевской областью - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВКС сбили украинский МиГ-29 над Николаевской областью
ВКС сбили украинский МиГ-29 над Николаевской областью - РИА Новости, 01.10.2022
ВКС сбили украинский МиГ-29 над Николаевской областью
Украинский МиГ-29 сбит истребительной авиацией ВКС России над Николаевской областью, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:58
2022-10-01T17:33
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
войска воздушно-космической обороны
миг-29
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинский МиГ-29 сбит истребительной авиацией ВКС России над Николаевской областью, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия, николаевская область, войска воздушно-космической обороны, миг-29, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Войска воздушно-космической обороны, МиГ-29, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
16:58 01.10.2022 (обновлено: 17:33 01.10.2022)
 
ВКС сбили украинский МиГ-29 над Николаевской областью

ВКС сбили МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Павловки в Николаевской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика
Обломок сбитого украинского штурмовика - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Обломок сбитого украинского штурмовика. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинский МиГ-29 сбит истребительной авиацией ВКС России над Николаевской областью, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Работа расчета артиллерии ВС РФ в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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Киев потерял в районе Новополя более ста националистов убитыми и ранеными
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаевская областьВойска воздушно-космической обороныМиГ-29Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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