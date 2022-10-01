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ВКС сбили украинский МиГ-29 над Николаевской областью
ВКС сбили украинский МиГ-29 над Николаевской областью - РИА Новости, 01.10.2022
ВКС сбили украинский МиГ-29 над Николаевской областью
Украинский МиГ-29 сбит истребительной авиацией ВКС России над Николаевской областью, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:58
2022-10-01T16:58
2022-10-01T17:33
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
войска воздушно-космической обороны
миг-29
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинский МиГ-29 сбит истребительной авиацией ВКС России над Николаевской областью, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николаевская область, войска воздушно-космической обороны, миг-29, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Войска воздушно-космической обороны, МиГ-29, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
16:58 01.10.2022 (обновлено: 17:33 01.10.2022)
ВКС сбили украинский МиГ-29 над Николаевской областью
ВКС сбили МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Павловки в Николаевской области