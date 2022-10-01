https://ria.ru/20221001/vklady-1820780612.html

Вкладчикам раскрыли, как изменятся условия банков с 1 октября

Вкладчикам раскрыли, как изменятся условия банков с 1 октября - РИА Новости, 01.10.2022

Вкладчикам раскрыли, как изменятся условия банков с 1 октября

Российские банки с 1 октября обяжут добавлять в договоры таблицы и основными параметрами вклада, рассказала агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T01:16

2022-10-01T01:16

2022-10-01T01:16

экономика

совкомбанк

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российские банки с 1 октября обяжут добавлять в договоры таблицы и основными параметрами вклада, рассказала агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.Эксперт напомнила, что договоры о банковском вкладе представляют собой достаточно объемный текст, в котором не выделены ключевые параметры продукта. Таблица, установленная Банком России, позволит более понятно изложить важную информацию о вкладе. Она должна включать вид, сумма и валюта вклада, информация о возможности его пополнения, срок и дата возврата вклада, процентная ставка, порядок выплаты процентов по вкладу и продления срока вклада, способ обмена информацией между вкладчиком и банком.Ващелюк подчеркнула, что переменная процентная ставка и изменения также следует четко прописывать в договоре. Кроме того, банки должны указывать процентную ставку при досрочном снятии всех средств или их части, размер неснижаемого остатка суммы вклада, возможность досрочного возврата части вклада.

https://ria.ru/20220930/moshennichestvo-1820570988.html

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экономика, совкомбанк