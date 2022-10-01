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Вкладчикам раскрыли, как изменятся условия банков с 1 октября
Вкладчикам раскрыли, как изменятся условия банков с 1 октября - РИА Новости, 01.10.2022
Вкладчикам раскрыли, как изменятся условия банков с 1 октября
Российские банки с 1 октября обяжут добавлять в договоры таблицы и основными параметрами вклада, рассказала агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:16
2022-10-01T01:16
2022-10-01T01:16
экономика
совкомбанк
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российские банки с 1 октября обяжут добавлять в договоры таблицы и основными параметрами вклада, рассказала агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.Эксперт напомнила, что договоры о банковском вкладе представляют собой достаточно объемный текст, в котором не выделены ключевые параметры продукта. Таблица, установленная Банком России, позволит более понятно изложить важную информацию о вкладе. Она должна включать вид, сумма и валюта вклада, информация о возможности его пополнения, срок и дата возврата вклада, процентная ставка, порядок выплаты процентов по вкладу и продления срока вклада, способ обмена информацией между вкладчиком и банком.Ващелюк подчеркнула, что переменная процентная ставка и изменения также следует четко прописывать в договоре. Кроме того, банки должны указывать процентную ставку при досрочном снятии всех средств или их части, размер неснижаемого остатка суммы вклада, возможность досрочного возврата части вклада.
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экономика, совкомбанк
Вкладчикам раскрыли, как изменятся условия банков с 1 октября
Аналитик Ващелюк: банки обяжут добавлять в договоры таблицы с параметрами вклада
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.
Российские банки с 1 октября обяжут добавлять в договоры таблицы и основными параметрами вклада, рассказала
агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.
Эксперт напомнила, что договоры о банковском вкладе представляют собой достаточно объемный текст, в котором не выделены ключевые параметры продукта. Таблица, установленная Банком России, позволит более понятно изложить важную информацию о вкладе. Она должна включать вид, сумма и валюта вклада, информация о возможности его пополнения, срок и дата возврата вклада, процентная ставка, порядок выплаты процентов по вкладу и продления срока вклада, способ обмена информацией между вкладчиком и банком.
Ващелюк подчеркнула, что переменная процентная ставка и изменения также следует четко прописывать в договоре. Кроме того, банки должны указывать процентную ставку при досрочном снятии всех средств или их части, размер неснижаемого остатка суммы вклада, возможность досрочного возврата части вклада.