https://ria.ru/20221001/venesuela-1820920149.html

Венесуэла сообщила об освобождении двух граждан страны в США

Венесуэла сообщила об освобождении двух граждан страны в США - РИА Новости, 01.10.2022

Венесуэла сообщила об освобождении двух граждан страны в США

Власти Венесуэлы сообщили об освобождении двух "несправедливо заключенных" граждан страны в США, а также освобождении по гуманитарным причинам граждан США,... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T23:19

2022-10-01T23:19

2022-10-01T23:19

в мире

цены на нефть

венесуэла

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/31500/23/315002325_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_eeb169ec72871bdd6a75ef46dc834fa7.jpg

МЕХИКО, 1 окт - РИА Новости. Власти Венесуэлы сообщили об освобождении двух "несправедливо заключенных" граждан страны в США, а также освобождении по гуманитарным причинам граждан США, которые находились в заключении в боливарианской республике."Боливарианская Республика Венесуэла желает сообщить нашему народу и международному сообществу, что в результате переговоров, проведенных с 5 марта с представителями правительства Соединенных Штатов, удалось освободить двух молодых венесуэльцев, несправедливо заключенных в тюрьму этой страны", - говорится в коммюнике, которое распространил вице-президент Венесуэлы Альфред Насарет.Согласно тексту, венесуэльская система правосудия также приняла решение освободить по гуманитарным соображениям группу граждан Соединенных Штатов, в отношении которых велась судебная тяжба."Боливарианское правительство Венесуэлы приветствует результаты этих переговоров и надеется на сохранение мира и согласия со всеми народами нашего региона и мира", - сказано в сообщении.СМИ сообщали, что на переговорах в июле делегация США обсуждала в Венесуэле освобождение морского пехотинца Мэттью Хита, пяти экс-менеджеров нефтяной компании Citgo и еще двух американцев. Позднее еще трое граждан США были задержаны за нелегальный въезд в Венесуэлу.Информацию о численности и составе группы освобожденных граждан США венесуэльские власти не раскрыли.

https://ria.ru/20221001/bayden-1820914570.html

венесуэла

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, венесуэла, сша