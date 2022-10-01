https://ria.ru/20221001/venesuela-1820920149.html
Венесуэла сообщила об освобождении двух граждан страны в США
Венесуэла сообщила об освобождении двух граждан страны в США - РИА Новости, 01.10.2022
Венесуэла сообщила об освобождении двух граждан страны в США
Власти Венесуэлы сообщили об освобождении двух "несправедливо заключенных" граждан страны в США, а также освобождении по гуманитарным причинам граждан США,... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T23:19
2022-10-01T23:19
2022-10-01T23:19
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МЕХИКО, 1 окт - РИА Новости. Власти Венесуэлы сообщили об освобождении двух "несправедливо заключенных" граждан страны в США, а также освобождении по гуманитарным причинам граждан США, которые находились в заключении в боливарианской республике."Боливарианская Республика Венесуэла желает сообщить нашему народу и международному сообществу, что в результате переговоров, проведенных с 5 марта с представителями правительства Соединенных Штатов, удалось освободить двух молодых венесуэльцев, несправедливо заключенных в тюрьму этой страны", - говорится в коммюнике, которое распространил вице-президент Венесуэлы Альфред Насарет.Согласно тексту, венесуэльская система правосудия также приняла решение освободить по гуманитарным соображениям группу граждан Соединенных Штатов, в отношении которых велась судебная тяжба."Боливарианское правительство Венесуэлы приветствует результаты этих переговоров и надеется на сохранение мира и согласия со всеми народами нашего региона и мира", - сказано в сообщении.СМИ сообщали, что на переговорах в июле делегация США обсуждала в Венесуэле освобождение морского пехотинца Мэттью Хита, пяти экс-менеджеров нефтяной компании Citgo и еще двух американцев. Позднее еще трое граждан США были задержаны за нелегальный въезд в Венесуэлу.Информацию о численности и составе группы освобожденных граждан США венесуэльские власти не раскрыли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, венесуэла, сша
В мире, Цены на нефть, Венесуэла, США
Венесуэла сообщила об освобождении двух граждан страны в США
Венесуэла сообщила об освобождении двух несправедливо заключенных граждан страны в США
МЕХИКО, 1 окт - РИА Новости. Власти Венесуэлы сообщили об освобождении двух "несправедливо заключенных" граждан страны в США, а также освобождении по гуманитарным причинам граждан США, которые находились в заключении в боливарианской республике.
"Боливарианская Республика Венесуэла желает сообщить нашему народу и международному сообществу, что в результате переговоров, проведенных с 5 марта с представителями правительства Соединенных Штатов, удалось освободить двух молодых венесуэльцев, несправедливо заключенных в тюрьму этой страны", - говорится в коммюнике, которое распространил вице-президент Венесуэлы Альфред Насарет.
Согласно тексту, венесуэльская система правосудия также приняла решение освободить по гуманитарным соображениям группу граждан Соединенных Штатов, в отношении которых велась судебная тяжба.
"Боливарианское правительство Венесуэлы приветствует результаты этих переговоров и надеется на сохранение мира и согласия со всеми народами нашего региона и мира", - сказано в сообщении.
СМИ сообщали, что на переговорах в июле делегация США обсуждала в Венесуэле освобождение морского пехотинца Мэттью Хита, пяти экс-менеджеров нефтяной компании Citgo и еще двух американцев. Позднее еще трое граждан США были задержаны за нелегальный въезд в Венесуэлу.
Информацию о численности и составе группы освобожденных граждан США венесуэльские власти не раскрыли.