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На Украине предложили отказаться от газа и перейти на отопление мусором - РИА Новости, 01.10.2022
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На Украине предложили отказаться от газа и перейти на отопление мусором
На Украине предложили отказаться от газа и перейти на отопление мусором - РИА Новости, 01.10.2022
На Украине предложили отказаться от газа и перейти на отопление мусором
Украина планирует полностью отказаться от газа уже в следующем отопительном сезоне, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Его слова... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:24
2022-10-01T13:58
в мире
украина
юрий витренко
нафтогаз украины
денис шмыгаль
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина планирует полностью отказаться от газа уже в следующем отопительном сезоне, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Его слова приводит издание "Укринформ"."К следующему отопительному сезону Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии. Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти от природного газа при отоплении, например, на биомассу, мусор", — рассказал он.По его словам, сейчас в Житомире идет строительство ТЭЦ, которые будут работать на биомассе и RDF (refuse derived fuel — твердое вторичное топливо, фактически бытовой мусор. — Прим. ред.) и щепе, их общая мощность составит 50 мегаватт. "Нафтогазу" экономически выгоднее запустить такие проекты, чем импортировать газ даже на этот отопительный сезон, утверждает Витренко.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в осенне-зимний период страна будет обеспечена необходимым количеством энергоресурсов. Он отметил, что на сегодняшний день в газовых хранилищах Украины закачано более 13,2 миллиарда кубов газа.При этом Витренко, в свою очередь, посоветовал согражданам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, поскольку, по его словам, во время отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а сам отопительный сезон будет короче обычного.
https://ria.ru/20220921/ukraina-1818414258.html
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в мире, украина, юрий витренко, нафтогаз украины, денис шмыгаль, житомир
В мире, Украина, Юрий Витренко, Нафтогаз Украины, Денис Шмыгаль, Житомир
13:24 01.10.2022 (обновлено: 13:58 01.10.2022)
 
На Украине предложили отказаться от газа и перейти на отопление мусором

Глава "Нафтогаза Украины" Витренко предложил перейти на отопление биомассой и мусором

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина планирует полностью отказаться от газа уже в следующем отопительном сезоне, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Его слова приводит издание "Укринформ".
"К следующему отопительному сезону Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии. Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти от природного газа при отоплении, например, на биомассу, мусор", — рассказал он.
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По его словам, сейчас в Житомире идет строительство ТЭЦ, которые будут работать на биомассе и RDF (refuse derived fuel — твердое вторичное топливо, фактически бытовой мусор. — Прим. ред.) и щепе, их общая мощность составит 50 мегаватт. "Нафтогазу" экономически выгоднее запустить такие проекты, чем импортировать газ даже на этот отопительный сезон, утверждает Витренко.
"Мы привлекаем для этого средства от международных партнеров. Такие проекты помогают сделать так, чтобы в будущем вся энергетика была устойчивой. Мы также должны осознавать, насколько важно перейти с природного газа на биомассу, альтернативные источники, тепловые насосы как можно скорее, потому что при рыночной цене на газ срок окупаемости таких проектов — два-три месяца", — заключил он.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в осенне-зимний период страна будет обеспечена необходимым количеством энергоресурсов. Он отметил, что на сегодняшний день в газовых хранилищах Украины закачано более 13,2 миллиарда кубов газа.
При этом Витренко, в свою очередь, посоветовал согражданам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, поскольку, по его словам, во время отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а сам отопительный сезон будет короче обычного.
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