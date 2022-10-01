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Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной помощи Украине
Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной помощи Украине - РИА Новости, 01.10.2022
Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной помощи Украине
Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной финансовой помощи Украине, сообщила вице-президент международной организации Анна Бьерде. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:35
2022-10-01T01:35
2022-10-01T01:44
всемирный банк
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной финансовой помощи Украине, сообщила вице-президент международной организации Анна Бьерде."Сегодня руководство Всемирного банка одобрило $530 миллионов дополнительного финансирования для Украины", - заявила она в публикации на своей странице в Twitter.Бьерде добавила, что выделяемая помощь позволит Украине обеспечивать "необходимые государственные услуги, включая здравоохранение, образование и пенсии".
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всемирный банк, украина, в мире
Всемирный банк, Украина, В мире
01:35 01.10.2022 (обновлено: 01:44 01.10.2022)
Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной помощи Украине
Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной финансовой помощи Украине