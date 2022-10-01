https://ria.ru/20221001/ukraina-1820784799.html

Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной помощи Украине

Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной помощи Украине - РИА Новости, 01.10.2022

Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной помощи Украине

Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной финансовой помощи Украине, сообщила вице-президент международной организации Анна Бьерде. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T01:35

2022-10-01T01:35

2022-10-01T01:44

всемирный банк

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной финансовой помощи Украине, сообщила вице-президент международной организации Анна Бьерде."Сегодня руководство Всемирного банка одобрило $530 миллионов дополнительного финансирования для Украины", - заявила она в публикации на своей странице в Twitter.Бьерде добавила, что выделяемая помощь позволит Украине обеспечивать "необходимые государственные услуги, включая здравоохранение, образование и пенсии".

https://ria.ru/20221001/bayden-1820783007.html

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всемирный банк, украина, в мире