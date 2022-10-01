https://ria.ru/20221001/udar-1820780727.html
Число погибших от удара ВСУ по колонне в Запорожье выросло до 30 человек
Число погибших от удара ВСУ по колонне в Запорожье выросло до 30 человек - РИА Новости, 01.10.2022
Число погибших от удара ВСУ по колонне в Запорожье выросло до 30 человек
Число погибших в результате удара украинских войск по колонне на выезде в освобожденную часть Запорожской области возросло до 30 человек, ранены 88, сообщил... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T00:22
2022-10-01T00:22
2022-10-01T03:23
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
запорожье
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число погибших в результате удара украинских войск по колонне на выезде в освобожденную часть Запорожской области возросло до 30 человек, ранены 88, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Он добавил, что также ранена трехлетняя девочка.В пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области.Как отметил ранее Рогов, украинские войска били по колонне прицельно.
https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820515469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир рогов, запорожская область, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожье
00:22 01.10.2022 (обновлено: 03:23 01.10.2022)
Число погибших от удара ВСУ по колонне в Запорожье выросло до 30 человек
Рогов заявил о 30 погибших и 88 раненых в результате обстрела автоколонны в Запорожье