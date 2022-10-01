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Число погибших от удара ВСУ по колонне в Запорожье выросло до 30 человек - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/udar-1820780727.html
Число погибших от удара ВСУ по колонне в Запорожье выросло до 30 человек
Число погибших от удара ВСУ по колонне в Запорожье выросло до 30 человек - РИА Новости, 01.10.2022
Число погибших от удара ВСУ по колонне в Запорожье выросло до 30 человек
Число погибших в результате удара украинских войск по колонне на выезде в освобожденную часть Запорожской области возросло до 30 человек, ранены 88, сообщил... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T00:22
2022-10-01T03:23
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
запорожье
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число погибших в результате удара украинских войск по колонне на выезде в освобожденную часть Запорожской области возросло до 30 человек, ранены 88, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Он добавил, что также ранена трехлетняя девочка.В пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области.Как отметил ранее Рогов, украинские войска били по колонне прицельно.
https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820515469.html
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владимир рогов, запорожская область, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожье
00:22 01.10.2022 (обновлено: 03:23 01.10.2022)
 
Число погибших от удара ВСУ по колонне в Запорожье выросло до 30 человек

Рогов заявил о 30 погибших и 88 раненых в результате обстрела автоколонны в Запорожье

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОсколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число погибших в результате удара украинских войск по колонне на выезде в освобожденную часть Запорожской области возросло до 30 человек, ранены 88, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Число погибших в результате удара террористов (Владимира) Зеленского по колонне в Запорожье увеличилось до 30, 88 человек - ранены. Среди погибших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также ранена трехлетняя девочка.
В пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области.
Как отметил ранее Рогов, украинские войска били по колонне прицельно.
На месте обстрела колонны автомобилей, стоящих на выезде в освобожденную часть Запорожья
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Жертвами удара ВСУ по колонне машин в Запорожской области стали 24 человека
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьЗапорожье
 
 
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